 |  | Сегодня, 08:40 | Космос и Авиация

Японский космический аппарат Hayabusa 2 вышел на орбиту вокруг астероида Рюгу

Астероид Рюгу


После путешествия в космосе, которое длилось более трех с половиной лет, космический аппарат Hayabusa 2 Японского космического агентства JAXA сделал первый виток по орбите вокруг астероида Рюгу (Ryugu). Этот аппарат проведет возле астероида достаточно долгое время, его бортовое оборудование произведет массу наблюдений и измерений, сделает достаточно глубокий искусственный кратер на поверхности, отберет и вернет на Землю образцы материала этого космического тела, блуждающего по Солнечной системе.

Миссия Hayabusa 2 нацелена на всестороннее изучение астероида Рюгу, который, по сути, является "обломком" материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. Собранные данные помогут ученым глубже понять и разобраться в тонкостях процессов, благодаря которым сформировались все планеты системы и она, наша система, приобрела свой нынешний вид.

Собственной аппарат Hayabusa 2 будет проводить лишь дистанционные исследования астероида. Сбор образцов и создание кратера на поверхности будет выполнено его "помощниками", спускаемым аппаратом и тремя маленькими роботами, роверами, которые будут прыгать по поверхности возле спускаемого модуля и периодически отдаляться от него на более дальнюю дистанцию.

Аппарат Hayabusa 2


По мере сближения аппарата Hayabusa 2 с астероидом Рюгу ему удавалось делать более четкие снимки, на которых видна весьма необычная форма астероида. Экваториальные выпуклости на поверхности заставляют астероид выглядеть со стороны как подвешенный в космосе огромный квадратный кристалл какого-нибудь минерала.

27 июня аппарат Hayabusa 2 задействовал свои химические реактивные двигатели, выполняя заложенную последовательность команд, которая была загружена в компьютер перед самым началом ее исполнения. Через определенное время специалисты JAXA получили подтверждение нормального выполнения маневров и того, что аппарат сделал первый виток по орбите вокруг астероида, которая удалена от его поверхности на 20 километров.

В ближайшие несколько недель специалисты миссии будут проводить дистанционные наблюдения за астероидом Рюгу. Эти наблюдения позволят специалистам идентифицировать потенциально безопасные места, на поверхность которых может совершить мягкую посадку спускаемый модуль и приступить к задаче по сбору образцов материала.


Ключевые слова:
Япония, Космический, Аппарат, Миссия, Hayabusa 2, Астероид, Рюгу, Орбита, Спускаемый, Модуль, Ровер, Образец, Земля

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Космический аппарат Hayabusa 2 сблизился со своей целью - астероидом Рюгу
  • Вторая исследовательская миссия Hayabusa повезет к астероиду заряд взрывчат ...
  • Япония готовится к началу миссии Hayabusa 2, в ходе которой по астероиду 19 ...
  • Японцы провели успешные испытания орудия, предназначенного для стрельбы по ...
  • Образцы, доставленные зондом Hayabusa, содержат признаки существования внез ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 21:23
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4209
    Будем надеяться, что у японцев получится удачнее, чем у европейцев с их Розеттой


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009