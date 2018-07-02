 |  | Вчера, 08:26 | Космос и Авиация

Астрономам удалось сделать первый в истории снимок "новорожденной" планеты

Система звезды PDS 70


Ученые-астрономы, работающие с телескопом Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории, сделали первый подтвержденный снимок планеты, находящейся на этапе ее формирования. "Новорожденная" планета, получившая название PDS 70b, видна на снимке, как яркое пятно в облаке газа и пыли, окружающем молодую звезду.

Планета PDS 70b вращается вокруг звезды PDS 70 приблизительно на таком же расстоянии, как и Уран по отношению к Солнцу. Спектральный анализ света позволил ученым выяснить, что планета PDS 70b является газовым гигантом, в несколько раз более массивным, чем Юпитер. Температура нижних слоев атмосферы и поверхности этой планеты составляет около тысячи градусов Цельсия.

Наблюдения за планетой PDS 70b были проведены при помощи инструмента Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE) телескопа VLT, который был разработан и создан именно с целью проведения "охоты" на молодые экзопланеты. Его основной функцией является блокирование яркого света центральной звезды при помощи устройства-коронографа и усиление более тусклого света от планеты для получения достаточного уровня контрастности снимка.

Местоположение звезды PDS 70


"Известно, что диски материи, окружающие звезды - это место, где рождаются планеты. Но до сих пор нам удавалось обнаружить лишь намеки на присутствие там "зародышей" планет" - рассказывает Мириам Кеплер (Miriam Keppler), ведущий исследователь, - "Проблема заключается в том, что мы не могли отличить зарождающиеся планеты от различных аномалий в протопланетарных дисках".

Звезда PDS 70 находится на удалении 370 световых лет от Земли и она очень молода, ее возраст не превышает 10 миллионов лет. Благодаря наличию "щелей" в протопланетарном диске, ученые уже давно подозревали о существовании планет у этой звезды. И сейчас, благодаря возможностям инструмента SPHERE, ученые увидели эти промежутки весьма четко.

Наблюдения за системой звезды PDS 70 были проведены в рамках двух обзорных программ, SHINE и DISK, в обеих программах был задействован инструмент SPHERE, позволяющий изучать системы молодых звезд. В рамках программы SHINE были изучены 600 близлежащих молодых звезд, а в рамках программы DISK большее внимание было уделено изучению протопланетарных дисков и процессов формирования новых планет.


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