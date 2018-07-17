Начал работу радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке, который является частью будущего самого мощного радиотелескопа на Земле

В пятницу прошедшей недели правительство Южно-Африканской Республики представило общественности законченный и запущенный в эксплуатацию новый радиотелескоп MeerKAT. Этот радиотелескоп, имеющий 64 параболические антенны-тарелки, находится в засушливой области Karoo. В будущем он будет объединен с радиотелескопами, находящимися в других странах, которые вместе сформируют один большой радиотелескоп Square Kilometre Array (SKA)
, возможности которого позволят ученым распутать некоторые из тайн Вселенной.
Когда создание радиотелескопа SKA будет завершено, этот телескоп будет иметь в 50 раз большую мощность (чувствительность и разрешающую способность), нежели любой из существующих телескопов. "Телескоп SKA станет самым мощным телескопом в мире" - рассказывает Дэвид Мэбуза (David Mabuza), представитель Президента Южной Африки, - "Качество создаваемых им изображений в 50 раз будет превосходить качество изображений космического телескопа Hubble".
Завершение сооружения телескопа SKA должно произойти, согласно планам, в 2030 году. Телескоп SKA будет состоять из 3 тысяч антенн, установленных на площади в 1 квадратный километр, антенны этого телескопа будут установлены в нескольких странах в Африке и Австралии
, что позволит астрономам заглянуть глубже в космос и видеть все с непревзойденным уровнем детализации.
Во время открытия телескопа MeerKAT с его помощью был сделан знаменательный снимок центральной части нашей галактики, главным действующим "лицом" которого является черная дыра Стрелец *А. Когда телескоп SKA начнет действовать в свою полную мощь, он сможет изучать черные дыры, находящиеся на удалении 14 миллиардов световых лет назад, т.е., которые появились через непродолжительное время после момента появления Вселенной.
Радиотелескоп SKA строится усилиями международного консорциума, в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Китай, Индия, Италия, Новая Зеландия, Швеция, Нидерланды и другие страны. Помимо ЮАР, на африканском континенте антенны телескопа будут установлены на территории Ботсваны, Ганы, Кении, Мадагаскара, Маврикии, Мозамбика, Намибии и Замбии.
И в заключение следует отметить, что в прошлом месяце южноафриканские ученые связали радиотелескоп MeerKAT в одну сеть с новым оптическим телескопом MeerLITCH, находящимся в 200 километрах к югу от Карнарвона. Такая связь позволит проводить исследования космических объектов и явлений одновременно в оптическом и радио-диапазоне, что позволит получать более богатую научную информацию.