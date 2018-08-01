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Данные, собранные обсерваторией SOHO, позволяют услышать "песни" нашего Солнца

Звуки Солнца


Недавно у всех нас появилась возможность услышать аудио-запись под названием "Sounds of the Sun". Эта запись была создана сотрудниками НАСА и Европейского космического агентства, а в ее основу легли наборы данных, собранных космической солнечной обсерваторией SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Предварительная обработка наборов данных была выполнена исследователями указанных выше космических агентств, а превращение этих данных в аудио было произведено силами сотрудников Лаборатории экспериментальной физики Стэнфордского университета.

Озвучивание наборов научных данных, с которым не раз приводилось сталкиваться нашим постоянным читателям, производится путем составления специальной карты, набора правил, согласно которым выполняется перевод данных в звуковой ряд. Как мы упоминали ранее, такой подход позволяет извлечь из наборов исследуемых данных даже такие закономерности и особенности, которые не могут быть выявлены никаким другим путем.

Основой использованных учеными данных были данные о скорости движения материи на поверхности Солнца, которые были получены путем измерения допплеровского смещения. Данные скорости были усреднены и отфильтрованы так, что в результате остались только низкие угловые скорости движения материи. Последующая обработка, проведенная Кейти Аткинсон (Katie Atkinson) и Мишелой Сосби (Micheala Sosby) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, позволила убрать из данных эффекты влияния оборудования космической обсерватории, ее движения и некоторые другие незначащие данные.



После этого динамический диапазон данных был ограничен значением в 3 МГц для того, чтобы в этих данных остались только чистые звуковые волны. Затем была проведена процедура интерполяции, позволившая заполнить пробелы в данных и сдвиг диапазона данных в область диапазона слышимых человеческим слухом звуковых волн.

И в заключение следует отметить, что на Кейти Аткинсон и Мишела Сосби выложили на сервисе SoundCloud целый набор звуковых файлов, которые с их точки зрения демонстрируют, как "простые звуки связывают нас с Солнцем и другими звездами во Вселенной". Кроме этого, другие аудио-файлы не имеют отношения ни к Солнцу, ни к другим звездам, но все они созданы на основе данных, полученных при помощи различных инструментов НАСА и Европейского космического агентства.


Ключевые слова:
Обсерватория, SOHO, Данные, Движение, Материя, Скорость, Солнце, Звук, Аудио

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