 |  | 17 августа 2018 | Космос и Авиация

Ученые утверждают, что им удалось получить доказательства наличия следов предыдущих вселенных, существовавших до момента Большого Взрыва

Большой Взрыв


Группа ученых, занимающаяся обработкой данных, собранных в 2014 году в ходе эксперимента BICEP-2, утверждает, что им удалось получить доказательства существования следов предыдущих вселенных, которые существовали в нашей области пространства ранее, до момента Большого Взрыва. Этими следами являются эффекты излучения от черных дыр, находившихся в древних вселенных, и это все полностью укладывается в одну из существующих теорий, которая называется конформальной циклической космологией (conformal cyclic cosmology, CCC).

Согласно теории CCC, наша Вселенная рождена не в результате единичного случая Большого Взрыва, она постоянно проходит через постоянные циклы Большой Взрыв - расширение - сжатие. Естественно, все существовавшее во Вселенной полностью разрушается в начале следующего цикла, но ученые утверждают, что некоторые виды электромагнитного излучения могут пережить процесс "перерождения" Вселенной.

"То, что мы наблюдаем в настоящее время, является отголосками существования черных дыр в предыдущих Вселенных, которые испарились уже давным-давно, целую вечность назад" - рассказывает Роджер Пенроз, теоретический физик их Оксфордского университета и один из разработчиков теории CCC. - "Этими следами являются так называемые точки Хокинга, названные так в честь покойного Стивена Хокинга. Именно Стивен Хокинг обосновал то, что черные дыры могут излучать так называемое излучение Хокинга, а некоторые уникальные свойства этого излучения позволяют ему перейти из текущей Вселенной в следующую".

Точки Хокинга могут проявиться в реликтовом космическом излучении, которое является продуктом Большого Взрыва и известно под названием микроволнового космического фона (cosmic microwave background, CMB). Согласно теории, эти точки должны представлять собой круги на карте распределения микроволнового фона. Такие круги и завихрения поляризации излучения называются в научной среде B-модами (B-modes).

Космический микроволновый фон


Ранее считалось, что эти аномальные точки на карте микроволнового фона вызваны влиянием гравитационных волн, создаваемых скоплениями межзвездной пыли. Но Роджер Пенроз и его коллеги утверждают, что разработанная ими теория CCC обеспечивает наилучшее объяснение, и одна точка Хоккинга, полностью вписывающаяся по всем параметрам в теорию, уже была найдена в данных эксперимента BICEP-2, в ходе которого была составлена самая точная карта распределения микроволнового космического фона.

"С точки зрения теории космологической инфляции само существование таких точек является большой проблемой. Однако, их существование полностью вписывается в теорию конформальной циклической космологии" - пишут ученые, - "В результате сжатия прошлой Вселенной черная дыра превратилась в точку, сингулярность, которая оставила свой след и в нынешней Вселенной".

Как и все существующие теории, теория конформальной циклической космологии также имеет свои недостатки и содержит противоречия. Большая часть имеющихся научных данных говорит о том, что наша Вселенная расширяется ускоренными темпами, и в этих условиях сама Вселенная не достаточно плотна для того, чтобы самостоятельно начать сжиматься и снова превратиться в одну точку, взорваться и начать расширяться снова.

Помимо этого, ученым еще только предстоит обнаружить следы излучения Хокинга в нашей Вселенной, не говоря уж и о точках Хокинга. Другими словами, ученым придется провернуть массу работы, прежде чем теория конформальной циклической космологии получит первые практические подтверждения и они смогут категорично заявлять о фактах существования предыдущих Вселенных.


Ключевые слова:
Большой, Взрыв, Вселенная, Цикл, Сжатие, Расширение, Черная, Дыра, Точка, Хокинг, Излучение, Микроволновый, Космический, Фон, CMB

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Вчера, 08:52
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 218
    Что-то это напоминает, напоминает работу памяти, когда при перезаписи бита информации новое значение несет следы - остаточный заряд, предыдущего, по которым, в теории можно восстановить перезаписанные данные, картинка так пуля в пулю от соответсвующей статьи, только надо клеточки ячеек дорисовать.

    Так это получается, что все таки матрица smile
        
    Вчера, 09:34
    #2 Написал: dti_man

    Публикаций: 0
    Комментариев: 2
    Если принять гипотезу о мультивселенной, в которой остаются какие-то следы от предыдущих состояний, тогда нужно принять и то, что время и пространство должно быть бесконечно во все стороны. И, если остаются какие-либо следы от предыдущих миров, то этих следов за бесконечное время должно быть бесконечное количество. Грубо говоря, всё пространство должно быть забито черными дырами, или, в крайнем случае, их излучением.
        
    Вчера, 17:00
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4231
    Цитата: dti_man
    всё пространство должно быть забито ... их излучением

    А все пространство как раз и забито реликтовым микроволновым фоном


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    Сегодня, 09:59
    #4 Написал: dti_man

    Публикаций: 0
    Комментариев: 2
    ...все пространство как раз и забито реликтовым микроволновым фоном

    Да, но его природа несколько другая. Оно появляется через 300 000 лет после Большого взрыва при образовании атомов из плазмы, и его можно чётко отследить по времени. Если оно имеет температуру 2,3 К, то доисторическое излучение должно иметь ещё более низкую температуру.
        

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