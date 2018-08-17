Ученые утверждают, что им удалось получить доказательства наличия следов предыдущих вселенных, существовавших до момента Большого Взрыва

Группа ученых, занимающаяся обработкой данных, собранных в 2014 году в ходе эксперимента BICEP-2
, утверждает, что им удалось получить доказательства существования следов предыдущих вселенных, которые существовали в нашей области пространства ранее, до момента Большого Взрыва
. Этими следами являются эффекты излучения от черных дыр, находившихся в древних вселенных, и это все полностью укладывается в одну из существующих теорий, которая называется конформальной циклической космологией (conformal cyclic cosmology, CCC).
Согласно теории CCC, наша Вселенная рождена не в результате единичного случая Большого Взрыва, она постоянно проходит через постоянные циклы Большой Взрыв - расширение - сжатие. Естественно, все существовавшее во Вселенной полностью разрушается в начале следующего цикла, но ученые утверждают, что некоторые виды электромагнитного излучения могут пережить процесс "перерождения" Вселенной.
"То, что мы наблюдаем в настоящее время, является отголосками существования черных дыр в предыдущих Вселенных, которые испарились уже давным-давно, целую вечность назад" - рассказывает Роджер Пенроз, теоретический физик их Оксфордского университета и один из разработчиков теории CCC. - "Этими следами являются так называемые точки Хокинга, названные так в честь покойного Стивена Хокинга. Именно Стивен Хокинг обосновал то, что черные дыры могут излучать так называемое излучение Хокинга, а некоторые уникальные свойства этого излучения позволяют ему перейти из текущей Вселенной в следующую".
Точки Хокинга могут проявиться в реликтовом космическом излучении, которое является продуктом Большого Взрыва и известно под названием микроволнового космического фона (cosmic microwave background, CMB). Согласно теории, эти точки должны представлять собой круги на карте распределения микроволнового фона. Такие круги и завихрения поляризации излучения называются в научной среде B-модами (B-modes)
.
Ранее считалось, что эти аномальные точки на карте микроволнового фона вызваны влиянием гравитационных волн
, создаваемых скоплениями межзвездной пыли
. Но Роджер Пенроз и его коллеги утверждают, что разработанная ими теория CCC обеспечивает наилучшее объяснение, и одна точка Хоккинга, полностью вписывающаяся по всем параметрам в теорию, уже была найдена в данных эксперимента BICEP-2, в ходе которого была составлена самая точная карта распределения микроволнового космического фона.
"С точки зрения теории космологической инфляции само существование таких точек является большой проблемой. Однако, их существование полностью вписывается в теорию конформальной циклической космологии" - пишут ученые, - "В результате сжатия прошлой Вселенной черная дыра превратилась в точку, сингулярность, которая оставила свой след и в нынешней Вселенной".
Как и все существующие теории, теория конформальной циклической космологии также имеет свои недостатки и содержит противоречия. Большая часть имеющихся научных данных говорит о том, что наша Вселенная расширяется ускоренными темпами, и в этих условиях сама Вселенная не достаточно плотна для того, чтобы самостоятельно начать сжиматься и снова превратиться в одну точку, взорваться и начать расширяться снова.
Помимо этого, ученым еще только предстоит обнаружить следы излучения Хокинга в нашей Вселенной, не говоря уж и о точках Хокинга. Другими словами, ученым придется провернуть массу работы, прежде чем теория конформальной циклической космологии получит первые практические подтверждения и они смогут категорично заявлять о фактах существования предыдущих Вселенных.