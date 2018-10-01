Космический аппарат Voyager 2 "почувствовал" первые признаки выхода в открытое межзвездное космическое пространство

После 40 лет путешествий по просторам Солнечной системы космический аппарат Voyager 2
вплотную приблизился к моменту, когда он покинет ее пределы. В настоящее время аппарат находится на удалении 17.7 миллиардов километров от Земли и его научные инструменты начали принимать радиационные сигналы, свидетельствующие о том, что аппарат начинает выходить из "защитного пузыря", созданного Солнцем, и достаточно скоро присоединится к своему аппарату-близнецу
, уже шестой год бороздящему просторы межзвездного космического пространства.
Напомним нашим читателям, что аппараты Voyager 1 и 2 были запущены в 1977 году с небольшим промежутком. На своем пути к границам Солнечной системы эти аппараты пролетали в окрестностях Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, делая самые высококачественные снимки и собирая ценные научные данные относительно этих планет. И теперь, выход аппарата Voyager 2
к границам Солнечной системы дает ученым еще один шанс более тщательно изучить все происходящие там процессы.
Почти точно так, как магнитное поле Земли создает "защитную оболочку" нашей планеты, ограждая ее от космической радиации и солнечного ветра, само Солнце также создает "пузырь" гелиосферы, которая окружает всю Солнечную систему. Гелиосфера формируется за счет солнечной плазмы, солнечного ветра, который постоянно "дует" со стороны Солнца. Имея достаточно большую энергию, частицы этой плазмы проходят огромное расстояние и добираются до межзвездного пространства, заполненного разреженным и холодным газом, состоящим из гелия и водорода.
В 2012 году космический аппарат Voyager 1 стал первым искусственным аппаратом
, которому удалось покинуть пределы пузыря гелиосферы и выйти в межзвездное пространство. Теперь же, спустя шесть лет, этот путь собирается повторить его близнец, аппарат Voyager 2, который находится уже на самой границе пузыря уже в течение какого-то времени.
Представители НАСА сообщили, что бортовые инструменты Cosmic Ray Subsystem аппарата Voyager 2 первыми зарегистрировали увеличение потока космического излучения, достигающего аппарата. Только с конца августа этого года увеличение составило целых пять процентов. После этого, увеличение потока излучения было зарегистрировано всеми инструментами одновременно, в том числе и инструментом Low-Energy Charged Particle.
Поскольку гелиосфера блокирует большую часть излучения, прибывающего из открытого пространства, такое увеличение регистрируемого уровня космического излучения может сигнализировать только о проходе границы гелиосферы. Космический аппарат Voyager 1 так же зарегистрировал подобный всплеск за три месяца до того, как он вышел в чистое межзвездное пространство.
Однако, все, что пришлось испытать аппарату Voyager 1
при проходе границы гелиосферы
, будет существенно отличаться от того, что еще предстоит аппарату Voyager 2. Оба аппарата покинули и покидают пределы Солнечной системы, двигаясь в кардинально разных направлениях, проходя через разные участки границы гелиосферы, имеющие разные свойства. Во-вторых, 6-летний перерыв и 11-летний солнечный цикл также внесли свою лепту в изменения границ и пограничных свойств гелиосферы.
Скорость и направление движения аппарат Voyager 2 уже позволяют предположить, что аппарат, пройдя область гелиопаузы, выйдет в чистое межзвездное пространство в конце 2019 или в начале 2020 года. У обоих аппаратов, Voyager 1 и 2, на борту имеется запас энергии, достаточный для их функционирования до 2025 года. После исчерпания энергии из своих источников, эти аппараты превратятся в своего рода символы достижений человечества, которые будут лететь в космическом пространстве даже после того, как человечество, вероятно, прекратит свое существование.