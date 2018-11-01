Космический аппарат Parker Solar Probe установил два новых рекорда в один день

Напомним нашим читателям, что 12 августа 2018 года в космос был запущен аппарат Parker Solar Probe, основной целью миссии которого является практически "прикосновение к Солнцу". Сейчас эта миссия вступила в первую стадию ее реализации, а собственно космический аппарат Parker Solar Probe к этому моменту сумел установить два новых рекорда. Во-первых, этот аппарат уже приблизился к Солнцу на расстояние, меньшее, чем это удавалось сделать ранее любому из рукотворных космических аппаратов. И, во-вторых, аппарат Parker Solar Probe стал самым быстрым из всех космических аппаратов, когда-либо запущенных в космос.29 октября 2018 года аппарат Parker Solar Probe прошел отметку в 42.7 миллиона километров от поверхности Солнца, установив тем самым новый мировой рекорд. Предыдущим обладателем этого рекорда до последнего времени являлся немецко-американский аппарат Helios 2, который установил его в апреле 1976 года. И сейчас каждая секунда времени, в течение которого аппарат Parker Solar Probe приближается к Солнцу, приносит новый рекорд, и так будет продолжаться по 2024 год включительно, когда аппарат сделает свой самый близкий к Солнцу проход (6.16 миллионов километров от поверхности)."Прошло только 78 суток с момента запуска миссии и нам уже удалось сблизиться с нашей звездой на меньшее расстояние, чем это удавалось кому-либо ранее" - рассказывает Энди Дрисмен (Andy Driesman), один из руководителей проекта Parker Solar Probe, - "Мы очень горды данным достижением, но мы продолжаем оставаться сосредоточенными на изучении эффектов во время первого "столкновения" аппарата с Солнцем".Спустя практически 10 часов с момента первого рекорда, аппарат Parker Solar Probe установил еще один рекорда, разогнавшись до скорости, превышающей 246 960 километров в час. Этот момент сделал аппарат самым быстрым космическим аппаратом за всю историю и, согласно планам, к 2024 году Parker Solar Probe сумеет разогнаться до 692 тысячи километров в час, что составляет 0.0006 процента от скорости света. Отметим, что предыдущим обладателем титула самого быстрого космического аппарата являлся все тот же аппарат миссии Helios 2.Для того, чтобы вычислить скорость движения аппарата Parker Solar Probe, расстояния, разделяющие его, Солнце и Землю, специалисты НАСА используют сеть дальней космической связи Deep Space Network (DSN). Передатчики сети посылают определенный сигнал космическому аппарату, который приняв его, возвращает назад. Измерив параметры возвращенного сигнала и точное время его принятия, сложив это с некоторыми из знаний о космической "механике" Солнечной системы, специалисты высчитывают скорость и положение аппарата с достаточно высокой точностью.В его нынешнем положении аппарату Parker Solar Probe потребуется около 150 суток для совершения одного полного витка вокруг Солнца. В первую точку перигелия, точку максимального сближения орбиты с Солнцем, аппарат прибудет 6 ноября 2018 года. А всего в ходе его миссии аппарат совершит 26 оборотов вокруг Солнца, становясь с каждым оборотом ближе к его поверхности и испытывая на себе воздействие все увеличивающихся потоков тепла и солнечной радиации. Защиту от тепла и радиации обеспечивает подвижный щит, положение которого поддерживается автоматически, и который будет всегда находиться между корпусом аппарата и "пылающей знойной красавицей, расположенной в сердце Солнечной системы".Все это время датчики аппарата Parker Solar Probe будут производить измерения, обеспечивая ученых большим объемом данных беспрецедентного уровня важности. Эти данные помогут нам узнать больше о Солнце и о том, как происходящие в его недрах процессы затрагиваю Землю и другие объекты Солнечной системы. Знания о том, как Солнце "производит" шторма и ураганы в окружающем космическом пространстве позволит людям выработать соответствующие предохранительные меры, которые снизят уровень повреждений, наносимых человеческой инфраструктуре последствиями солнечной активности.