 |  | Вчера, 06:04 | Космос и Авиация

Космический "призрак", скрывающийся в созвездии Кассиопеи

Туманность IC 63


В недрах созвездия Кассиопеи, на удалении 550 световых лет от нас, находится космический объект под названием IC 63. Этот объект является туманностью весьма необычной формы, из-за которой она получила название "призрак Кассиопеи". Своей формой туманность обязана звезде гамма Кассиопеи, которая имеет непредсказуемый переменчивый характер и которая в пики своей активности разрушает не только "призрачное" облако туманности IC 63, но и другие объекты, попадающие в зону ее влияния.

Созвездие Кассиопеи, названное в честь королевы из древней греческой мифологии, имеет легко узнаваемую форму в виде латинской буквы W. А центральной точкой этой "звездной буквы" как раз и является звезда гамма Кассиопеи, о которой речь шла немногим выше. Гамма Кассиопеи - это сине-белая субгигантская переменная звезда, которая окружена газопылевым диском. Эта звезда в 19 раз более массивна, нежели Солнце, а ее яркость превышает яркость свечения Солнца в 65 тысяч раз.

Более того, гамма Кассиопеи вращается с достаточно высокой скоростью, линейная скорость на ее поверхности составляет 1.6 миллиона километров в час. Центробежные силы, непременно возникающие при таком быстром вращении, отрывают от поверхности звезды части ее материи, которая и формирует окружающий звезду диск. При этом, резкие изменения яркости звезды связаны именно с этим процессом потери материи.

Излучение от Гаммы Кассиопеи столь сильно, что оно оказывает влияние на все окружающее, в том числе и на туманность IC 63, находящуюся на удалении нескольких световых лет. Снимок, сделанный при помощи космического телескопа Hubble, как раз и демонстрирует всю "красоту" воздействия потоков ультрафиолетового излучения от звезды на туманность. Излучение придает электронам атомов водорода, входящего в состав космического газа, дополнительную энергию, которая потом выделяется в виде света красного цвета, лежащего в области спектральных линий альфа-водорода (H-alpha).

Интенсивное H-alpha излучение делает туманность IC 63 светящейся туманностью, и, вместе с красным светом на снимке можно увидеть области, светящиеся в синей части видимого спектра. Это свет от гаммы Кассиопеи, отражаемый гранями частиц космической пыли.

Туманность IC 63 хорошо видна осенью и зимой из северного полушария. Но из-за ее слабого свечения, наблюдения за этой туманностью могут производиться только при помощи хорошего телескопа и в подходящих для этого условиях. А приведенное выше изображение туманности IC 63, сделанное телескопом Hubble, является самым высококачественным изображением этого космического объекта на сегодняшний день.


Ключевые слова:
Созвездие, Кассиопея, Гамма, Звезда, Туманность, Призрак, IC 63, Ультрафиолет, Излучение, Водород, Свечение

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 18:59
    #1 Написал: elton

    Публикаций: 0
    Комментариев: 155
    Ребят,немного не по теме.Такой вопрос возник,почему считается,что коллапс волновой функции зависит от наблюдателя в квантовой физике,а не наоборот,наблюдатель,как наблюдатель,появляется в момент коллапса?Антропоцентризм?
        

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