Космический "призрак", скрывающийся в созвездии Кассиопеи

В недрах созвездия Кассиопеи, на удалении 550 световых лет от нас, находится космический объект под названием IC 63. Этот объект является туманностью весьма необычной формы, из-за которой она получила название "призрак Кассиопеи". Своей формой туманность обязана звезде гамма Кассиопеи, которая имеет непредсказуемый переменчивый характер и которая в пики своей активности разрушает не только "призрачное" облако туманности IC 63, но и другие объекты, попадающие в зону ее влияния.Созвездие Кассиопеи, названное в честь королевы из древней греческой мифологии, имеет легко узнаваемую форму в виде латинской буквы W. А центральной точкой этой "звездной буквы" как раз и является звезда гамма Кассиопеи, о которой речь шла немногим выше. Гамма Кассиопеи - это сине-белая субгигантская переменная звезда, которая окружена газопылевым диском. Эта звезда в 19 раз более массивна, нежели Солнце, а ее яркость превышает яркость свечения Солнца в 65 тысяч раз.Более того, гамма Кассиопеи вращается с достаточно высокой скоростью, линейная скорость на ее поверхности составляет 1.6 миллиона километров в час. Центробежные силы, непременно возникающие при таком быстром вращении, отрывают от поверхности звезды части ее материи, которая и формирует окружающий звезду диск. При этом, резкие изменения яркости звезды связаны именно с этим процессом потери материи.Излучение от Гаммы Кассиопеи столь сильно, что оно оказывает влияние на все окружающее, в том числе и на туманность IC 63, находящуюся на удалении нескольких световых лет. Снимок, сделанный при помощи космического телескопа Hubble, как раз и демонстрирует всю "красоту" воздействия потоков ультрафиолетового излучения от звезды на туманность. Излучение придает электронам атомов водорода, входящего в состав космического газа, дополнительную энергию, которая потом выделяется в виде света красного цвета, лежащего в области спектральных линий альфа-водорода (H-alpha).Интенсивное H-alpha излучение делает туманность IC 63 светящейся туманностью, и, вместе с красным светом на снимке можно увидеть области, светящиеся в синей части видимого спектра. Это свет от гаммы Кассиопеи, отражаемый гранями частиц космической пыли.Туманность IC 63 хорошо видна осенью и зимой из северного полушария. Но из-за ее слабого свечения, наблюдения за этой туманностью могут производиться только при помощи хорошего телескопа и в подходящих для этого условиях. А приведенное выше изображение туманности IC 63, сделанное телескопом Hubble, является самым высококачественным изображением этого космического объекта на сегодняшний день.