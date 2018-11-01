Астрономы обнаружили черную дыру, вращающуюся столь быстро, что вокруг нее "закручивается" пространство и время

Черные дыры, несмотря на их загадочную природу, уже давно не являются чем-то новым для астрономов. Однако черная дыра, располагающаяся в бинарной системе под названием 4U 1630-47, резко выделяется из общего ряда известных людям черных дыр, она вращается со столь высокой скоростью, что вокруг нее возникает вращающаяся область деформации пространственно-временного континуума. И на сегодняшний день ученым известно всего четыре черных дыры, обладающих схожими характеристиками
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Эта необычная черная дыра была обнаружена в 2016 году индийскими специализированным спутником AstroSat. Внимание астрономов привлекли необычные параметры вспышек рентгеновского излучения, прибывающего из системы 4U 1630-47. Эти вспышки были изучены позже более тщательно при помощи рентгеновской обсерватории Chandra, что позволило установить природу их происхождения.
Оказалось, что вспышки рентгеновского излучения порождаются газом и пылью, падающей в недра черной дыры, масса которой в 10 раз превосходит массу Солнца. И, как показали результаты измерений, эта черная дыра вращается с огромной скоростью. Ученые сообщили, что им не удалось измерить скорость вращения черной дыры более точно из-за того, что эта скорость очень близка к пределу, определяемому теорией Альберта Эйнштейна. Другими словами, линейная скорость вращения на ее поверхности приближается к скорости света.
Согласно той же теории Эйнштейна, столь быстро вращающаяся черная дыра должна создавать вращающуюся область искажений пространственно-временного континуума. Наличие такой области внесло свой отпечаток в параметры вспышек рентгеновского излучения, что было зарегистрировано аппаратом AstroSat и обсерваторией Chandra.
Сейчас, включая черную дыру, обнаруженную аппаратом AstroSat, ученым известно всего пять черных дыр, вращающихся с огромной скоростью. А дальнейшее изучение этих экзотических объектов может дать ученым некоторые ключи к пониманию того, какую роль играют эти черные дыры в процессах формирования окружающих их галактик.