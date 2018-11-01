Астрономы обнаружили звезду, являющуюся одной из самых первых звезд во Вселенной

Крошечная звезда, расположенная на удалении 1 500 световых лет от Земли, имеет возраст приблизительно 13.35 миллиарда лет, что делает ее одной из самых первых известных звезд, появившихся в "молодой" на тот момент Вселенной. Звезда J1808-5104 (2MASS J18082002-5104378 B-hereafter), в составе которой наблюдается крайне малая концентрация металлов и других тяжелых элементов, была обнаружена группой астрономов из Университета имени Джона Хопкинса. Ее предполагаемый возраст в 13.35 миллиардов лет делает эту звезду не только одной из самых древних звезд в Млечном Пути, ее смело можно отнести к первому поколению звезд, появившихся во Вселенной спустя непродолжительное время после момента Большого Взрыва, который произошел 13.7 миллиардов лет назад."Такие звезды встречаются во Вселенной в среднем одной на 10 миллионов других звезд" - пишут ученые, - "Изучение таких звезд дает нам массу важной информации о ранних этапах существования Вселенной, когда в ней начали зажигаться первые звезды".Первое поколение звезд состояло исключительно из самых легких химических элементов, таких, как водород, гелий и небольшое количество лития. Когда эти звезды взрывались сверхновыми, они вырабатывали и выбрасывали в окружающее пространство более тяжелые элементы, которые уже входили в состав звезд следующего поколения. Таким образом, концентрация металлов и тяжелых элементов в звездах увеличивалась буквально с каждым новым поколением.В настоящее время учеными было обнаружено всего около 30 древних звезд, в материи которых наблюдается очень низкая концентрация металлов. Практически все эти звезды сопоставимы по размерам и массе с нашим Солнцем, на этом фоне звезда J1808-5104 выделятся из общего ряда, ее масса составляет всего 14 процентов от массы Солнца, что автоматически помещает звезду в класс красных карликовых звезд. Отметим, что предыдущий обладатель подобного "рекорда", звезда Caffau, по размерам и массе была чуть меньше нашего Солнца.Более тщательно звезда J1808-5104 была изучена при помощи телескопов обсерваторий Las Campanas и Gemini Observatory. Измеренная с высокой точностью концентрация металлов столь низка, что звезда J1808-5104 относится к первому, максимум второму поколению, появившемуся после момента Большого Взрыва.Звезда J1808-5104 является меньшей звездой двойной (бинарной) системы. Измеряя величину колебаний большей звезды системы, которые возникают в результате влияния гравитации меньшей звезды, астрономы смогли вычислить ее массу. А высокоточные спектрографические измерения были использованы для идентификации и определения концентрации тяжелых элементов, таких, как углерод, кислород, железо и др.Еще одной из странностей звезды J1808-5104 является ее местоположение в галактике Млечного Пути. Она находится в "тонкой" части галактического диска, приблизительно там же, где располагается и Солнце. Столь старые звезды не должны находиться в этом районе галактики, который является активным и в котором находятся более молодые звезды. Это, в свою очередь, позволило ученым предположить, что возраст тонкого диска Млечного Пути составляет 3 миллиарда лет, больше, чем это было принято считать ранее.В открытии звезды J1808-5104 не было бы ничего экстраординарного, если бы не полученные учеными странные и неожиданные результаты ее исследований. Для исключения вероятных ошибок, допущенных астрономами Университета имени Джона Хопкинса, изучение звезды J1808-5104 должно быть проведено другими независимыми группами ученых. И можно отметить, что это не заставит себя долго ждать, ведь самые старые звезды всегда являются желанными объектами исследований для ученых-астрономов со всех уголков земного шара.