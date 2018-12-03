Астрономы вычислили общее количество света, произведенного за все время существования Вселенной

Известно, что звезды во Вселенной начали интенсивно формироваться около 13 миллиардов лет назад и вполне естественным может показаться вопрос "сколько же звезд родилось во Вселенной за все это время?". Но недавно ученые астрономы сделали еще несколько шагов вглубь и задали сами себе вопрос - "какое количество света было излучено звездами за все это время?". Но самым интересным является то, что использование новых технологий измерений позволило ученым найти ответ на последний вопрос, другими словами - определить количество всего света, излученного в доступной для изучения части Вселенной. И результатом этих расчетов является столь большое число, величина которого может "сломать мозг" любому неподготовленному человеку.Согласно проведенным измерениям и расчетам, суммарное количество фотонов, испущенных звездами на прошлые 13 миллиардов лет, приблизительно равно 4x10^84, числу 4, сопровождаемому 84 нулями.4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 фотонов.Учитывая, что Вселенная столь же огромна, как и приведенное выше число, возникает закономерный вопрос, как ученым удалось выяснить все это? Отметим, что в этом деле им помогло явление, называемое "космическим туманом", который известен в научных кругах как внегалактический фоновый свет (extragalactic background light, EBL). Для этого ученые выполнили анализ данных, собранных за девять лет космическим гамма-телескопом Fermi, выискивая в них случаи, когда гамма-лучи, вырабатываемые блазарами, взаимодействуют с этим "космическим туманом".В состав фонового EBL-света входят лучи всего спектра, включая ультрафиолет, видимый и инфракрасный свет. Когда гамма-лучи (самой высокоэнергетической формы света), проходят сквозь "туман", редкие столкновения фотонов производят электроны и позитроны. Анализируя эти электронно-позитронные подписи гамма-лучей, произведенных 739 блазарами, астрономы смогли измерить плотность "космического тумана" в любом месте и в любое время в истории Вселенной."Существует большая вероятность, что гамма-фотоны, пронзающие "облако" света с другими длинами волн, будут поглощены" - рассказывает Марко Ахельо (Marco Ajello), - "Имея данные о количестве поглощенных гамма-фотонов, мы имеем возможность вычислить плотность "космического тумана", более того, некоторые аспекты дают нам более-менее точную функцию распределения плотности по времени и по различным длинам волн".Космический телескоп Fermi уже использовался учеными в прошлом для изучения фонового EBL-света. Но в ходе последних исследований было изучено в пять раз больше блазаров, а их расположение в различных частях неба и на различной "глубине" дало возможность ученым заглянуть дальше назад во времени. Побочным эффектом данных исследований явились данные о том, что пик процесса звездообразования во Вселенной приходился на промежуток от 10 до 11 миллиардов лет назад. И эти данные могут быть использованы в качестве основы для будущих исследований при помощи инструментов следующего поколения, к примеру, нового космического телескопа James Webb Space Telescope.