 | 11 февраля 2019 | Космос и Авиация

Британская компания Orbex представляет самый большой в мире реактивный двигатель, изготовленный при помощи трехмерной печати

Ступень ракеты Prime Rocket


Молодая британская космическая компания Orbex впервые продемонстрировала свое творение - вторую ступень ракеты Prime Rocket, предназначенной для вывода на околоземную орбиту небольших грузов. Эта ступень оснащена реактивным двигателем, который можно назвать самым большим в мире реактивным двигателем, полностью изготовленным при помощи технологий трехмерной печати. Нашим постоянным читателям уже доводилось слышать и видеть работу подобных двигателей, но данный случай является первым в истории ракетостроения, когда трехмерная печать была использована в столь крупном масштабе.

Вся ракета Prime Rocket, включая двигатель, имеет высоту 17 метров, примерно четверть от высоты ракеты SpaceX Falcon 9 для сравнения. Разработка этой ракеты велась с привлечением инженеров-ветеранов НАСА и Европейской Космической Ассоциации. Вторая ступень ракеты Prime Rocket предназначена для вывода груза на околоземную орбиту после того, как первая ступень отработает свой ресурс, обеспечив запуск с поверхности Земли.

Двигатель второй ступени ракеты Prime Rocket уникален тем, что он представляет собой монолитную конструкцию без единого сварочного шва и соединений другого типа. За счет этого ракета получилась легче на 30 процентов и на 20 процентов более эффективна, нежели другие пусковые установки малого класса. Отсутствие сварных швов и соединений также означает, что двигатель будет выдерживать более высокую температуру, более высокое давление и механические нагрузки.

Реактивный двигатель


В качестве топлива ракета Prime Rocket использует пропан биологического происхождения, процесс горения которого более чист с экологической точки зрения и обеспечивает на 90 процентов меньше выбросов углерода, чем другие ракеты, использующие топливо других типов.

Компания Orbex уже готова приступить к строительству собственного космодрома неподалеку от Сазерленда, Шотландия, где ей предоставлен участок земли нужной площади. Первый запуск ракеты Prime Rocket запланирован на 2021 год. После этого запуска, в случае его успеха, компания Orbex проведет серию запусков, обеспечив вывод 64 наноспутников для швейцарской компании Astrocast, которые станут первым этапом развертываемой специализированной глобальной сети для Интернета вещей (Internet of Things).


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    11 февраля 2019 16:15
    #1 Написал: Джон

    Публикаций: 0
    Комментариев: 7
    Интересно, через сколько лет будет окончательно загажено околоземное пространство?

    В свое время Никола Тесла мечтал построить вокруг экватора Земли твёрдое кольцо с использованием гигантской системы подпорок. После завершения строительства он предлагал убрать подпорки, чтобы кольцо осталось подвешенным в пространстве, вращаясь с такой же скоростью, что и Земля.
    Тесла предвидел будущее, ну почти: человечеству удалось создать вместо кольца целую мусорную сферу, закрывшую "умникам" дорогу в космос.

    Не, ну если до этого времени часть землян все же успеет освоить Марс, а потом и его загадить, то есть шанс увидеть мусорную орбитальную сферу вокруг Марса.
        

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