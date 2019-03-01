HGTA - прототип обитаемого модуля для космической станции следующего поколения от компании Lockheed Martin

Специалисты известной компании Lockheed Martin закончили работы по сооружению прототипа обитаемого модуля для космической станции следующего поколения, которая будет создана в рамках программы НАСА Deep Space Gateway
. Данные работы выполнялись в рамках второго этапа программы NextSTEP (Next Space Technologies for Exploration Partnerships), и прототип модуля будет использоваться дальше для исследований и разработок ключевых технологий, интерфейсов и всего прочего, что может потребоваться людям во время выполнения миссий на большом удалении от нашей планеты.
Космические станции того или иного вида используются людьми с начала 1970-х годов до настоящего времени, но всех их объединяет одно - они располагались и располагаются на низкой околоземной орбите. Запланированная станция Space Gateway будет находиться на достаточно большом удалении от Земли, и если нынешнюю Международную космическую станцию можно сравнить с кораблем, пришвартованным в безопасной гавани, то станция Space Gateway будет кораблем, находящимся где-то далеко в водах суровых северных морей.
Прототип модуля HGTA (Habitat Ground Test Article) является полномасштабным испытательным образцом, который, как упоминалось выше, будет использоваться для тестирования на Земле различных систем. Его предыстория начинается с одного из трех модулей MPLM (Donatello Multi-Purpose Logistics Modules), которые в прошлом планировалось доставить и пристыковать к МКС. За последние 18 месяцев этот модуль был кардинально переделан и модернизирован, в этом процессе широко использовались все самые современные материалы и технологии, включая технологии быстрого прототипирования, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Согласно информации от компании Lockheed Martin, модуль HGTA был переделан с прицелом на максимально эффективное использование его объема, который может использоваться как для научных целей, так и для удовлетворения личных нужд астронавтов. На этом модуле уже были испытаны некоторые технологии, которые уже используются в космическом корабле Orion
, робототехнические решения для аппаратов миссий OSIRIS-Rex
и Mars InSight
.
Модуль HGTA находится сейчас в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде и он уже передан в распоряжение специалистов программы NextSTEP, которые проводят его предварительную оценку на соответствие стандарту International Docking System Standard (IDSS). В течение одной недели в этом модуле будет жить команда астронавтов, после чего модуль будет возвращен компании Lockheed Martin для устранения замеченных несоответствий и дальнейшей оптимизации.
"Во время процессов проектирования, разработки и изготовлении опытного модуля HGTA, мы старались обеспечить, чтобы этот модуль подходил для выполнения космических миссий любого типа" - рассказывает Билл Пратт (Bill Pratt), руководитель программы NextSTEP со стороны компании Lockheed Martin Space, - "Конструкция модуля изначально рассчитана на его пребывание на окололунной орбите, и этот модуль сможет поддержать выполнение, как научных миссий, так и коммерческих миссий на поверхности Луны".