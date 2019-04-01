Взрыв сверхновой стал "пушкой", выстрелившей пульсаром, разогнанным до межгалактической скорости

Известно, что Вселенная полна необычными событиями и чрезвычайными явлениями, и недавно в поле зрения космического гамма-телескопа Fermi попало одно из таких явлений. Приблизительно 10 тысяч лет назад массивная звезда закончила свой цикл жизни взрывом сверхновой и достаточно большая часть энергии этого взрыва ушла на то, чтобы оставшийся от взрыва пульсар был разогнан, подобно пушечному ядру, до скорости, которая позволит ему преодолеть гравитационные силы и покинуть пределы нашей галактики.Напомним нашим читателям, что когда массивные звезды перерабатывают практически все заключенное в них ядерное "топливо", они взрываются, сбрасывая верхние слои в окружающее пространство и оставляя после себя чрезвычайно плотное ядро, нейтронную звезду. Пульсары представляют собой нейтронные звезды, которые вращаются вокруг своей оси с достаточно большой скоростью, они "видимы" для радиотелескопов как регулярная последовательность радиоимпульсов, следующих со строго определенной частотой.Рассматриваемый сейчас пульсар известен под названием PSR J0002+6216, он был обнаружен в 2017 году в рамках научного проекта Einstein@Home, целью которого является обработка данных, собираемых телескопом Fermi. Расстояние до пульсара J0002 было определено в 6500 световых лет, он вращается со скоростью 8.7 оборота в секунду и находится в направлении на созвездие Кассиопеи.То, что выделяет пульсар J0002 среди других пульсаров, является скоростью его движения, которая составляет 4 миллиона километров в час. Менее одного процента из всех известных науке пульсаров имеют приблизительно такую или большую скорость движения. И, согласно предварительным расчетам, такой скорости движения пульсара J0002 достаточно для того, чтобы он преодолел силы притяжения и покинул пределы галактики Млечного Пути, устремившись в очень долгое путешествие в межгалактическом пространстве.Ученым удалось вычислить скорость движения и определить место образования пульсара J0002 по оставляемому им "дымному следу" электромагнитных возмущений, длиной 13 световых лет. "Стрелка" этого следа указывает прямо на центр близлежащего космического объекта CTB 1, который, как легко догадаться, является останками взрыва сверхновой.Астрономы еще не знают точно, какие явления во время взрыва сверхновой смогли обеспечить импульс, разогнавший пульсар J0002 до столь высокой скорости. У ученых имеется несколько предположений, самым достоверным из которых является гравитационное влияние на пульсар замедляющегося облака материи от взрыва сверхновой. Вполне вероятно, что в недрах этого облака после взрыва остались или успели сформироваться плотные образования, сыгравшие роль гравитационной рогатки, выстрелившей пульсаром.В будущем астрономы планируют изучить более тщательно сам пульсар J0002 и остатки сверхновой CTB 1. Это, по их мнению, сможет пролить свет на произошедшие в далеком прошлом события в этой части нашей галактики.