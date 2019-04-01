Ученые выяснили, что магнитное поле Солнца может быть в 10 раз мощней, чем считалось ранее

Результаты новых исследований, проведенных учеными из Королевского университета (Queen's University), Белфаст, и университета Аберистуита указывают на то, что магнитное поле Солнца на самом деле может быть на порядок величины сильней, чем это было принято считать ранее. К таким выводам ученые пришли, произведя анализ данных, собранных телескопом Solar Telescope на Канарских островах и касающихся солнечной вспышки, произошедшей 10 сентября 2017 года. Знание величины солнечных магнитных полей представляет собой нечто большее, чем предмет чисто академического интереса, несмотря на большое расстояние, разделяющее Солнце и Землю, магнитное поле Солнца оказывает огромное влияние на мир, в котором живем мы с вами.Помимо процессов, происходящих на Земле, магнитное поле Солнца определяет также размеры Солнечной системы. Надуваемый Солнцем пузырь гелиосферы защищает нас от галактических космических лучей. Кроме этого, магнитные поля на солнце ограничивают и направляют огромные солнечные вспышки, эффекты от которых простираются на расстояние более чем 20 тысяч километров от поверхности нашей звезды.Проблема с магнитным полем Солнца заключается в том, что его значение не так уж и просто измерить. Инструменты, находящиеся на Земле, ограничены в своей чувствительности земной атмосферой, которая в некоторой степени искривляет линии магнитного поля и подавляет его, за счет чего измеряемые значения получаются меньше реальных. Но иногда удача благоприятствует ученым, при определенных стечениях обстоятельств они получают более четкие снимки поверхности Солнца, мелкие детали которых позволяют судить о силе магнитных полей.Группа ученых, о которой речь шла в самом начале, наблюдала за Солнцем в течение 10 суток, им удалось зафиксировать солнечную вспышку во "всей ее красе" и произвести анализ структуры близлежащий областей солнечной короны. Не вдаваясь в теоретические подробности можно сказать, что полученные данные позволили ученым вычислить, что магнитное поле Солнца в 10 раз сильней, чем считалось ранее. Тем не менее, не стоит пугаться этого факта, даже с новым значением магнитное поле Солнца сопоставимо с полем, вырабатываем магнитной "нашлепкой" на холодильник, оно в 100 раз слабей, чем поле, используемое в установках магнитно-резонансной томографии."Все процессы, происходящие во внешних слоях нашего Солнца, находятся во власти магнитного поля. Тем не менее, мы пока еще знаем очень мало о его силе и особенностях его пространственного распределения" - пишут ученые, - "Однако, эти параметры можно считать критичными и, не зная их точных значений, изучение Солнца может походить на попытки изучения земного климата без данных о температуре, собранных в разных точках земного шара".