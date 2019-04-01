Израильский модуль Beresheet потерпел крушение при попытке посадки на поверхность Луны
Первая израильская попытка посадки космического аппарата на поверхность Луны закончилась провалом. 11 апреля 2019 года, около 19:23 по местному времени, сбой коммуникационной системы и других узлов беспилотного посадочного модуля Beresheet ("Происхождение" в переводе с иврита) не позволили аппарату сбросить скорость во время посадки до приемлемого значения. В результате этого аппарат на большой скорости врезался в поверхность и прекратил свое существование.
Несмотря на неудачу во время посадки, первую израильскую лунную миссию никак нельзя назвать полностью неудачной. Теперь Израиль, благодаря усилиям частной компании SpaceIL, которая создала и осуществляла управление аппаратом Beresheet, стал седьмой страной в мире, чей аппарат успешно вышел на окололунную орбиту, и четвертой страной в мире, чей аппарат достигнул поверхности Луны. Кроме этого, компания SpaceIL стала первой в истории частной компанией, реализовавшей собственную лунную миссию.
Вскоре после объявления об окончании миссии Beresheet, Моррис Кан (Morris Kahn), президент компании SpaceIL, объявил следующее - "На этот раз нам не удалось добиться полного успеха, но мы попытались и сделали все возможное для того, чтобы добраться до Луны. Я думаю, что мы можем гордиться достигнутым".
Точные причины произошедшей катастрофы еще определяются. Сейчас известно, что в заключительный момент, в момент сближения с поверхностью Луны, имел место быть ряд отказов оборудования, которые проявились в телеметрических данных, полученных на Земле при помощи системы дальней космической связи NASA Deep Space network. Телеметрия так же показала отказ основного двигателя аппарата Beresheet, что послужило причиной начала полной перезагрузки системы в самый критический момент миссии. Аппарат уже находился достаточно низко и двигался слишком быстро для того, чтобы успеть затормозить после завершения перезагрузки системы и восстановления работоспособности двигателя.
Напомним нашим читателям, что лунный космический аппарат Beresheet является одним из участников конкурса Google Lunar X-Prize, который так и завершился без победителя. Этот аппарат является самым маленьким и легким из всех посадочных модулей, когда-либо отправленных к Луне, его вес составляет всего 600 килограмм. Внутри аппарата находилась цифровая "капсула времени", в которой было записано более 50 миллионов страниц текста, содержащих полное содержимое Википедии, Библии, художественных изображений и детских рисунков, гимна, флага Израиля и израильского аналога американской Декларации независимости.
"Наша первая попытка закончилась неудачей. Но мы, без сомнений, попробуем повторить это еще раз" - заявил Бенджамин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu), Премьер-Министр Израиля, который присутствовал в Центре управления миссии во время проведения процедуры посадки модуля Beresheet на поверхность Луны.