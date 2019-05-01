Найдена звезда, кардинально отличная от всех других звезд Млечного Пути

Астрономы обнаружили звезду в недрах нашей галактики, которая имеет химический состав, кардинально отличающийся от химического состава миллиардов других звезд Млечного Пути. Это позволило предположить, что звезда J1124+4535 была рождена в пределах какой-то карликовой галактики, которая впоследствии была поглощена Млечным Путем. Рассматриваемая сейчас звезда привлекла внимание астрономов, проводивших обзор при помощи телескопа Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST). Этот телескоп, расположенный в Китае, производит анализ спектра звезд, что позволяет установить их химический состав и определить некоторые другие характеристики.
После открытия звезды J1124+4535 ее изучение было продолжено при помощи японского телескопа Subaru Telescope, ученым удалось выяснить, что ее состав отличается низким количеством магния и высокой концентрацией европия. И, несмотря на обилие и многообразие звезд в Млечном Пути, такой химический состав делает звезду J1124+4535 уникальной среди миллиардов других звезд.
Отметим, что звезды с подобным химическим составом уже давно известны астрономам
, но все они находятся далеко за пределами нашей галактики. Они распространены в карликовых галактиках и там, где процессы звездообразования идут гораздо более медленными темпами, чем в Млечном Пути, и где звезды имеют более разнообразные химические составы. Именно это позволило ученым предположить, что звезда J1124+4535 родилась в пределах карликовой галактики, которая впоследствии была полностью "проглочена" Млечным Путем.
Поглощение малых галактик более крупными является одним из самых распространенных процессов во Вселенной. Именно таким образом галактики вырастают до огромных размеров, очищая окружающее космическое пространство от мелких галактик, скоплений и отдельных одиночных звезд
. Однако, бывают редкие случаи столкновений и слияний крупных галактик, через четыре миллиарда лет начнется слияние Млечного Пути и галактики Андромеды, что приведет к появлению новой супер-галактики.
И в заключении следует заметить, что звезда J1124+4535 является далеко не первой звездой, попавшей в Млечный Путь из глубин межгалактического пространства. Ученые уже давно обнаружили несколько звезд
, двигающихся на огромных скоростях
, которые летят в сторону Млечного Пути, "сбежав" из недр Большого Магелланова Облака, карликовой галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути.