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Найдена звезда, кардинально отличная от всех других звезд Млечного Пути

Карликовая галактика


Астрономы обнаружили звезду в недрах нашей галактики, которая имеет химический состав, кардинально отличающийся от химического состава миллиардов других звезд Млечного Пути. Это позволило предположить, что звезда J1124+4535 была рождена в пределах какой-то карликовой галактики, которая впоследствии была поглощена Млечным Путем. Рассматриваемая сейчас звезда привлекла внимание астрономов, проводивших обзор при помощи телескопа Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST). Этот телескоп, расположенный в Китае, производит анализ спектра звезд, что позволяет установить их химический состав и определить некоторые другие характеристики.

После открытия звезды J1124+4535 ее изучение было продолжено при помощи японского телескопа Subaru Telescope, ученым удалось выяснить, что ее состав отличается низким количеством магния и высокой концентрацией европия. И, несмотря на обилие и многообразие звезд в Млечном Пути, такой химический состав делает звезду J1124+4535 уникальной среди миллиардов других звезд.

Отметим, что звезды с подобным химическим составом уже давно известны астрономам, но все они находятся далеко за пределами нашей галактики. Они распространены в карликовых галактиках и там, где процессы звездообразования идут гораздо более медленными темпами, чем в Млечном Пути, и где звезды имеют более разнообразные химические составы. Именно это позволило ученым предположить, что звезда J1124+4535 родилась в пределах карликовой галактики, которая впоследствии была полностью "проглочена" Млечным Путем.

Спектр звезды J1124+4535


Поглощение малых галактик более крупными является одним из самых распространенных процессов во Вселенной. Именно таким образом галактики вырастают до огромных размеров, очищая окружающее космическое пространство от мелких галактик, скоплений и отдельных одиночных звезд. Однако, бывают редкие случаи столкновений и слияний крупных галактик, через четыре миллиарда лет начнется слияние Млечного Пути и галактики Андромеды, что приведет к появлению новой супер-галактики.

И в заключении следует заметить, что звезда J1124+4535 является далеко не первой звездой, попавшей в Млечный Путь из глубин межгалактического пространства. Ученые уже давно обнаружили несколько звезд, двигающихся на огромных скоростях, которые летят в сторону Млечного Пути, "сбежав" из недр Большого Магелланова Облака, карликовой галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути.


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