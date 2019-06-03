Астрономы обнаружили уникальный "радиомост", соединяющий два скопления галактик.

Учеными-астрономами был обнаружен первый и уникальный "радиомост", соединяющий два скопления галактик, находящихся на расстоянии около миллиарда световых лет от нас. Колоссальные магнитные поля, простирающиеся между скоплениями, создают облако плазмы, испускающей радиоволны, длина которого составляет 10 миллионов световых лет. И это облако является частью одной нити таинственной космической сети, которая пронизывает и соединяет всю Вселенную.Напомним нашим читателям, что пространство между группами и скоплениями галактик не является абсолютно темным и пустым. Между этими космическими объектами протянуты "нити" из очень разреженного газа, находящегося в состоянии плазмы. Эти нити как раз и образуют одну глобальную космическую сеть. Однако, изучение, как отдельных нитей, так и глобальной сети, значительно затруднено тем, что вся Вселенная заполнена более яркими объектами, излучающими в пространство мощное излучение, на фоне которого сигналы от нитей находятся ниже уровня естественных шумов.Наблюдения, проведенные ранее при помощи самых чувствительных радиотелескопов, показали наличие "ореолов" радиоизлучения, указывающих на наличие магнитных полей в центральных областях некоторых скоплений, состоящих из тысяч отдельных галактик. Но никому ранее не удавалось увидеть, как магнитные поля соединяют одно скопление с находящимся рядом другим скоплением. Поэтому открытие магнитных полей, создающих плазменное облако, соединяющее скопления Abell 0399 и Abell 0401, является экстраординарным событием в астрономии.Данное открытие стало возможным благодаря использованию радиотелескопа LoFar, который состоит из 25 тысяч антенн, сгруппированных в 51 различных местах. Высокая чувствительность и большая эффективная площадь этого радиотелескопа позволила зарегистрировать пик низкочастотного радиоизлучения, исходящего из области пространства между двумя скоплениями галактик. Это радиоизлучение называют синхротронным излучением, оно производится электронами, двигающимися по нитям с релятивистскими скоростями. Магнитное поле двух скопления в данном случае действует, как ускоритель-синхротрон, разгоняющий электроны.Однако, в полученных учеными данных имеется нестыковка. Во время движения электроны покрывают большее расстояние, чем расстояние между скоплениями. Это означает, что в данном процессе принимают участие некие пока неизвестные третьи силы, источниками которых могут быть сами скопления галактики. Несмотря на то, что скопления Abell 0399 и Abell 0401 разделены расстоянием в миллионы световых лет, они создают достаточно сильные гравитационные возмущения, притягиваясь друг к другу. И эти гравитационные возмущения, вполне вероятно, могут быть источником неизвестных третьих сил.В настоящее время ученые из итальянского Национального института астрофизики (INAF) проводят расчеты масштабных компьютерных моделей, пытаясь определить влияние движения и гравитации скоплений на процесс ускорения электронов. И им, уже, похоже, удалось получить некоторые подсказки. Оказывается, что ударные волны, возникающие при сближении скоплений галактик, выступают в качестве вторичных ускорителей, дополнительно разгоняющих электроны. И все это полностью соответствует результатам наблюдений, проведенных при помощи радиотелескопа LoFar.Однако, ударные волны являются только одним из возможных вариантов объяснения наблюдаемым аномалиям. Более точный ответ на этот вопрос могут дать только дополнительные наблюдения. Помимо этого, дополнительные наблюдения позволят ученым выяснить, содержат ли магнитные поля и другие космические "нити", или это явление, уникальное для скоплений Abell 0399 и Abell 0401, которые находятся в начале процесса столкновения и последующего слияния?