Поиски в рамках программы SETI не выявили признаки существования внеземных цивилизаций у 1 300 ближайших к нам звезд

Результаты последних поисков, выполненных в рамках программы Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)
, показали, что из систем ближайших к нам 1 327 звезд не исходит никаких сигналов, которые можно интерпретировать как признаки существования там высокоразвитых в технологическом плане цивилизаций
. Однако, эти результаты не являются окончательным вердиктом, у человечества всегда остается некоторый шанс внезапно обнаружить в будущем разумных существ, обитающих в непосредственной близости от нас.
"То, что мы не обнаружили ничего интересного, еще не говорит о том, что в этих системах
никто не живет" - рассказывает Дэнни Прайс (Danny Price), астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли, - "Вполне вероятно, во-первых, что мы просматриваем совсем не те диапазоны, а слабые радиочастоные сигналы из космоса просто теряются на фоне излучения, вырабатываемого на Земле, во-вторых, и т.п.".
Поиск признаков существования внеземных цивилизаций проводился в рамках инициативы Breakthrough Listen, 10-летней программы, финансируемой российским миллиардером Юрием Мильнером. Эта программа была начата в 2015 году и в ее реализации задействованы два из наиболее мощных в мире радиотелескопов - Green Bank Telescope с диаметром антенны в 100 метров и 64-метровый Parkes Telescope, расположенный в Австралии.
В результате выполнения текущего этапа программы поисков ученые произвели анализ данных, собранных радиотелескопами, объем которых равен 1 петабайту (1 миллиону гигабайтов). В этом массиве данных были представлены данные, собранные радиотелескопами и обычными оптическими телескопами
, которые осматривали звездные системы, находящиеся на удалении не более 160 световых лет от Земли. Во время этих поисков были выделены тысячи интересных сигналов, но, как оказалось позже, подавляющее большинство этих сигналов имеет чисто земное происхождение.
Гигантский каталог собранной информации скоро появится в открытом доступе на портале Breakthrough's Open Data Archive. Более того, это станет самой большой за все время публикацией данных, сделанной в рамках программы SETI. "Любой, кто сомневается в выводах, сделанных учеными SETI, будет иметь шанс убедиться в этом лично" - рассказывает Джейсон Райт (Jason Wright), астрофизик в Пенсильванского университета, - "Конечно при условии, что у него хватит на это квалификации и вычислительных ресурсов".
В скором времени ученые программы SETI планируют задействовать в своих поисках новый телескоп MeerKAT в Южной Африке. Этот телескоп будет состоять из 64 отдельных 13.5-метровых антенн и его высочайшая чувствительность позволит изучить окрестности миллиона соседних звезд и, возможно, позволит найти признаки наличия внеземного разума в их системах.