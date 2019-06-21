Япония, при поддержке Германии и Франции, планирует послать исследовательский аппарат к спутникам Марса

В ближайшее десятилетие человечество получит возможность более тщательного изучения спутников Марса, Фобоса и Деймоса, что станет возможным благодаря сотрудничеству между японским Агентством космических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) и космическими агентствами Германии и Франции. В рамках их совместной миссии к спутникам Красной Планеты будет отправлен исследовательский аппарат с марсоходом на борту. Данная миссия уже получила название MMX (Martian Moons eXploration) и буквально недавно было заключено соответствующее соглашение между JAXA и немецким Космическим центром (DLR).Специалисты DLR и французского Национального центра космических исследований CNES помогут специалистам JAXA в разработке и изготовлении марсохода. Этот аппарат отправится в космос, будучи прикрепленным к космическому кораблю MMX, который по очереди проведет некоторое время на орбитах вокруг Фобоса и Деймоса. Отметим, что этот марсоход станет первым в истории, который будет высажен на поверхность малого тела Солнечной системы. Отметим, что испытания и тестирование оборудования, предназначенного для успешной реализации этой миссии, будет произведено на башне Bremen Drop Tower в Германии, где моделируются условия микрогравитации и невесомости.Пока еще руководство JAXA не выбрало, на какую именно из марсианских лун будет произведена высадка марсохода MMX. "Нашим предположением является Фобос. Из-за больших размеров спутника там есть большая гравитация, что упростит выполнение посадочных процедур и исследований" - пишет Тим Глоч (Tim Glotch), ученый-планетолог, - "Проведение исследований на столь близком расстоянии позволит более точно определить состав пород марсианских спутников. А это, в свою очередь, может сыграть свою роль для марсианских пилотируемых миссий в будущем. К примеру, если там будет найдена вода, из нее можно будет произвести реактивное топливо прямо на орбите".Согласно планам руководства JAXA запуск миссии MMX должен быть произведен в 2024 году. Если все произойдет согласно этим планам, то космический аппарат MMX выйдет на марсианскую орбиту в 2025 году, а в 2029 году на Землю возвратится специальный модуль, внутри которого будут находиться образцы, отобранные на поверхности одного из спутников Марса.