Астрономы вплотную приблизились к разгадке тайны происхождения быстрых радиоимпульсов

Странные сигналы, известные как быстрые радиоимпульсы (fast radio bursts, FRB), являются одной из интригующих загадок
, стоящих перед современной астрономией. А если быть точнее, то загадкой является не сам факт наличия этих радиоимпульсов, приходящих к нам в случайные моменты времени из случайных точек ночного неба, а их происхождение. И приоткрыть завесу тайны происхождения быстрых радиоимпульсов может только определение местоположения их источников
, которые могут находиться во многих миллиардах световых лет от Земли.
Несмотря на множество усилий, ученым-астрономам удалось определить местоположение источника быстрых радиоимпульсов всего считанное количество раз. В самом последнем таком случае был использован радиотелескоп Deep Synoptic Array-10 (DSA-10), антенны которого расположены в пустынной местности в Калифорнии, США. Этот телескоп изначально был построен с целью изучения радиоимпульсов и 23 мая этого года его антенны приняли сигнал, получивший идентификационный номер FRB 190523.
Используя данные, собранные телескопом DSA-10 и другими астрономическими инструментами, включая обсерваторию Keck Observatory на Гавайях, астрономы отследили источник сигнала до галактики, размер которой сопоставим с размером Млечного Пути, которая находится на удалении 7.9 миллиардов световых лет от нас. Отметим, что в недалеком прошлом австралийским астрономам также удалось отследить источник быстрого радиоимпульса
FRB 121102, который находился в галактике, совсем не похожей на галактику, обнаруженную DSA-10.
Этот факт говорит о том, что источники двух прослеженных радиоимпульсов имеют различную природу. Однако, существует теория, что источником этих радиоимпульсов могут быть одни и те же астрономические объекты - магнетары, которые представляют собой необычайно активные нейтронные звезды, обладающие аномально сильным магнитным полем. А различие в параметрах радиоимпульсов объясняется различием условий в областях пространства, прилегающих к магнетарам.
"Теория, согласно которой источниками быстрых радиоимпульсов являются магнетары, появилась, благодаря первому радиоимпульсу FRB 121102, который прибыл из области, в которой идут очень активные процессы звездного формирования. В этой области может появиться множество молодых магнетаров, которые формируются во время взрывов сверхновых массивных звезд" - пишут исследователи, - "Но галактика, из которой прибыл радиоимпульс FRB 190523, более "зрела" и процессы звездного формирования в ней идут относительно слабыми темпами".
Как бы там ни было, но для получения окончательных ответов ученым потребуется собрать массу дополнительных данных. И эти данные, без сомнений, будут получены после того, как завершится создание радиотелескопа ASKAP
и некоторых других астрономических инструментов, которые будут объединены в одну сеть, увеличивающую их эффективность при просмотре глубин ночного неба.