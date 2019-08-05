Астрономы запечатлели финальный момент жизненного цикла гигантской красной звезды

Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшим, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера. Это, в свою очередь, лишает нас возможности наблюдать за течением полных жизненных циклов галактик, звезд и планет, но иногда ученым астрономам "улыбается удача", позволяя им фиксировать самые яркие и решающие события. И недавно удача улыбнулась группе ученых из Австралии и Венгрии, дав им возможность зафиксировать самый последний момент жизни гигантской красной звезды.
Фигурирующая здесь звезда имеет название T Ursae Minoris (T UMi), она расположена на удалении 3 тысяч световых лет от нас в области созвездия Малой Медведицы. Возраст этой звезды составляет 1.2 миллиарда лет, четвертую часть от нынешнего возраста Солнца. Но из-за того, что эта звезда изначально имела массу, в два раза превосходящую массу Солнца, она очень быстро сожгла в своих недрах все запасы ядерного топлива.
И теперь астрономы получили возможность наблюдения почти в режиме реального времени за процессами, происходящими на самом последнем этапе жизненного цикла таких звезд. После того, как запасы топлива истощились несколько миллионов лет назад, звезда T UMi стала нестабильной красной гигантской звездой, размер, яркость и температура которой колебались с не очень регулярным периодом.
"Выработка запасов энергии превратила T UMi в нестабильную звезду" - пишут ученые, - "Во время этой фазы жизненного цикла реакции термоядерного синтеза периодически вспыхивают в недрах звезды, что приводит к появлению так называемого теплового импульса. Эти импульсы являются причиной изменений размеров и яркости звезды, которые длятся столетиями. Пульсации таких старых звезд , как T UMi, обогащают прилежащее космическое пространство тяжелыми химическими элементами, такими, как углерод, азот, олово и свинец".
Похоже, что шоу, устраиваемое звездой T UMi, практически закончено. Собранные учеными за последние 30 лет данные указывают на то, что эта звезда начала сжиматься и охлаждаться. Это, в свою очередь, говорит о том, что период пульсации этой звезды закончился и скоро этот красный гигант потеряет все свои внешние слои во время огромного финального взрыва, оставив после себя белую карликовую звезду.
"Мы полагаем, что прямо сейчас начинается самый последний, финальный импульс звезды T UMi. И мы надеемся, что еще при нашей жизни мы увидим начало процесса ее расширения" - пишут ученые, - "В течение следующих нескольких сотен тысяч лет эта звезда пройдет череду превращений и станет белым карликом, а все это вместе взятое является уникальным шансом, благодаря которому мы можем непосредственно наблюдать за процессом старения звезды в шкале времени человеческой жизни".