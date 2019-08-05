Астрономы запечатлели финальный момент жизненного цикла гигантской красной звезды

Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшим, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера. Это, в свою очередь, лишает нас возможности наблюдать за течением полных жизненных циклов галактик, звезд и планет, но иногда ученым астрономам "улыбается удача", позволяя им фиксировать самые яркие и решающие события. И недавно удача улыбнулась группе ученых из Австралии и Венгрии, дав им возможность зафиксировать самый последний момент жизни гигантской красной звезды.Фигурирующая здесь звезда имеет название T Ursae Minoris (T UMi), она расположена на удалении 3 тысяч световых лет от нас в области созвездия Малой Медведицы. Возраст этой звезды составляет 1.2 миллиарда лет, четвертую часть от нынешнего возраста Солнца. Но из-за того, что эта звезда изначально имела массу, в два раза превосходящую массу Солнца, она очень быстро сожгла в своих недрах все запасы ядерного топлива.И теперь астрономы получили возможность наблюдения почти в режиме реального времени за процессами, происходящими на самом последнем этапе жизненного цикла таких звезд. После того, как запасы топлива истощились несколько миллионов лет назад, звезда T UMi стала нестабильной красной гигантской звездой, размер, яркость и температура которой колебались с не очень регулярным периодом."Выработка запасов энергии превратила T UMi в нестабильную звезду" - пишут ученые, - "Во время этой фазы жизненного цикла реакции термоядерного синтеза периодически вспыхивают в недрах звезды, что приводит к появлению так называемого теплового импульса. Эти импульсы являются причиной изменений размеров и яркости звезды, которые длятся столетиями. Пульсации таких старых звезд , как T UMi, обогащают прилежащее космическое пространство тяжелыми химическими элементами, такими, как углерод, азот, олово и свинец".Похоже, что шоу, устраиваемое звездой T UMi, практически закончено. Собранные учеными за последние 30 лет данные указывают на то, что эта звезда начала сжиматься и охлаждаться. Это, в свою очередь, говорит о том, что период пульсации этой звезды закончился и скоро этот красный гигант потеряет все свои внешние слои во время огромного финального взрыва, оставив после себя белую карликовую звезду."Мы полагаем, что прямо сейчас начинается самый последний, финальный импульс звезды T UMi. И мы надеемся, что еще при нашей жизни мы увидим начало процесса ее расширения" - пишут ученые, - "В течение следующих нескольких сотен тысяч лет эта звезда пройдет череду превращений и станет белым карликом, а все это вместе взятое является уникальным шансом, благодаря которому мы можем непосредственно наблюдать за процессом старения звезды в шкале времени человеческой жизни".