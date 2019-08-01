Hовая трехмерная карта Млечного Пути демонстрирует нам "перекрученную и искривленную" форму нашей галактики

В течение достаточно долгого времени ученые-астрономы считали, что форма нашей галактики, галактики Млечного Пути, полностью соответствует форме традиционной спиральной галактики. У нашей галактики имеется ядро, окруженное плоским диском, состоящим из звезд, планет и облаков межзвездного газа и космической пыли. Диск нашей галактики имеет четыре спиральных рукава и его диаметр составляет приблизительно 127 тысяч световых лет.Наша Солнечная система расположена в пределах галактического диска в рукаве Ориона на удалении 27 тысяч световых лет от центра галактики. Из-за этого все звезды, входящие в состав нашей галактики, видны с поверхности Земли как слабо светящееся скопление, тусклой лентой пересекающее все ночное небо. Все современные знания и структуре Млечного Пути и о процессах, происходящих в галактике, получены путем наблюдений за близлежащими звездами и радио-наблюдений за газовыми скоплениям. Экстраполяция этих данных с данными, получаемыми от наблюдений за близлежащими подобными галактиками, позволяет проводить параллели между происходящими там и в нашей галактике процессами.Данные, которые позволили составить новую трехмерную карту Млечного Пути, являются результатами наблюдений за звездами строго определенного типа. Эти звезды называют цефеидами, которые представляют собой молодые пульсирующие супергигантские звезды.Яркость цефеид меняется с достаточно точным периодом, который может составлять от нескольких часов до нескольких десятков или даже сотен суток. При этом, у звезд-цефеид прослеживается строгая закономерность между периодом пульсаций и амплитудой изменения яркости. Это, в свою очередь, позволяет вычислить изменение яркости звезды-цефеиды на основе данных о ее периоде пульсаций. Эти данные, в свою очередь, могут быть использованы для весьма точного определения расстояния до звезды.Однако, присутствие облаков межзвездного газа и космической пыли вносят в этот процесс свои искажения и поэтому расстояния до звезд-цефеид могут быть измерены с погрешностью, чуть меньше 5 процентов. Но и такая погрешность вполне приемлема, ведь она гораздо меньше погрешности, обеспечиваемой другими методами.Описанный выше метод был использован учеными для составления трехмерной карты Млечного Пути. При этом, ученые использовали данные определения расстояния до 2 400 звезд-цефеид, расположенных в различных частях нашей галактики. Эта новая карта показывает, что галактический диск Млечного Пути не является абсолютно плоским, как считалось ранее. Он значительно деформирован на расстояниях больше 25 тысяч световых лет от центра галактики.Пока еще ученым неизвестны причины деформации диска Млечного Пути. Для выяснения этого потребуется большое количество целенаправленных наблюдений и исследований, что невозможно провести за какой-нибудь достаточно короткий период времени. Нет сомнений, что эта загадка будет решена, только это произойдет не сейчас и даже не в ближайшем будущем.