Астрономы обнаружили черную дыру, которая стала новым рекордсменом по массе и размерам на сегодняшний день

Ученые-астрономы из института Макса Планка, Германия, вместе с их коллегами из других стран и научных организаций, нашли черную дыру, которая стала новым рекордсменом по размерам и массе на сегодняшний день. Эта черная дыра находится в центре галактики Holm 15A на удалении 700 миллионов световых лет от нас. Она в два раза больше, чем предыдущий обладатель данного рекорда
, ее масса превышает массу Солнца в 40 миллиардов раз в 10 тысяч раз массу черной дыры, находящейся в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути.
Ученые обнаружили эту черную дыру при помощи данных, полученных при помощи радиотелескопа Very Large Telescope. Дополнительные данных, собранные при помощи других астрономических инструментов, расположенных в Чили, позволили ученым составить достаточно подробную карту галактики Holm 15A. Эта же карта, в свою очередь, была использована для создания компьютерной математической модели, расчеты которой должны пролить свет на загадку, связанную с формированием этой галактики, имеющей необычно "слабое" галактическое ядро.
Оказалось, что силы гравитации центральной огромной черной дыры, радиус которой составляет 790 АЕ (астрономических единиц), оказались столь велики, что черная дыра или поглотила большинство звезд, входивших в галактическое ядро, или "разбросала" часть звезд, отправив их в сторону края галактики.
Отметим, что существует большая вероятность того, что черная дыра галактики Holm 15A будет не долго носить звание рекордсмена. Прямо сейчас идут исследования квазара TON 618, собранные пока косвенные данные указывают на то, что там скрывается черная дыра с массой, превышающей массу Солнца в 66 миллиардов раз. Отметим, что черные дыры таких размеров и массы, в четыре-девять раз превышают то, что надеялись обнаружить ученые-астрономы. Открытие и изучение таких сверхгигантов существенно расширит наше понимание "работы" Вселенной, не говоря уже об основных принципах формирования галактик.