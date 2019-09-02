"Звенящая" черная дыра в очередной раз подтвердила правоту Альберта Эйнштейна

Согласно Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, образовавшаяся после слияния двух черных дыр
большая черная дыра должна некоторое время "звенеть", посылая в пространство гравитационные волны, небольшие искажения пространственно-временного континуума. А частота, фаза и другие параметры этих гравитационных волн являются носителями информации о массе
и скорости вращения черной дыры. И недавно, группе ученых-астрономов и астрофизиков впервые удалось расшифровать информацию гравитационных волн, что послужило еще одним доказательством правоты гениального ученого.
Еще одним причудливым аспектом теории Эйнштейна является то, что с точки зрения стороннего наблюдателя черные дыры обладают всего тремя заметными свойствами - массой, направлением и скоростью вращения, и электрическим зарядом. Данный парадокс получил название "Теоремы об отсутствии волос" (No-Hair Theorem), термин "волосы" в данном случае является метафорой других свойств черных дыр, которые, как считают ученые, спрятаны за горизонтом событий.
Вопрос о том, есть ли у черных дыр "волосы", т.е. скрытые свойства, являлся предметом споров в научном сообществе в течение нескольких десятилетий, но, к счастью, Эйнштейн сам предложил способ проверки этой теории при помощи гравитационных волн, которые ученые регулярно регистрировали
в течение прошлых четырех лет
. Однако, до последнего времени расшифровкой свойств гравитационных волн еще никто не занимался, и первыми, кто сделал это, стали исследователи из Массачусетского технологического института, Калифорнийского технологического института, университета Стоуни Брук и Корнуэлльского университета.
Группа ученых сосредоточилась на случае под названием GW150914 - на самом первом обнаружении гравитационных волн
, сделанном в сентябре 2015 года. Особенности сигнала позволили идентифицировать его источник, как "звенящую" черную дыру. Используя уравнения Эйнштейна, ученые рассчитали ориентировочную массу и скорость вращения черной дыры. Затем эти данные были сравнены с фактическими измерениями этих величин, сделанных при помощи других средств и способов.
Если бы полученные учеными результаты сильно отличались от результатов других фактических измерений, это стало бы доказательством наличия у черных дыр других свойств, что, в свою очередь, стало бы намеком на существование некоей экзотической физики
, выходящей за рамки Общей теории относительности. К счастью этого не произошло, ученые обнаружили, что параметры гравитационного "звона" черной дыры имеют четко отслеживаемые прямые зависимости от ее массы и скорости вращения.
"Все научное сообщество надеется и рассчитывает на правильность Общей теории относительности. И данный случай является первым разом, когда мы подтвердили достоверность теории новым способом" - пишут исследователи, - "Это первое фактическое измерение, результаты которого служат качественной проверкой Теоремы об отсутствии волос".
Однако, ученые все же допускают некоторую вероятность того, что у черных дыр все же могут иметься и другие, неизвестные им пока свойства. "В будущем мы построим гораздо более чувствительные датчики гравитационных волн, которые будут располагаться на Земле и в космосе. Эти датчики позволят увеличить количество определяемых параметров гравитационных волн от нынешних двух до десятков" - пишут исследователи, - "Это уже позволит нам увидеть и распознать сигналы не только от черных дыр, но и от других более экзотических объектов, таких, как пространственно-временные червоточины и бозонные звезды, которые "звенят" в пространство совершенно иным способом, нежели черные дыры".