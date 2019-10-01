Космические рекордсмены - 12 самых больших объектов во Вселенной

Окружающая нас Вселенная огромна и в ней находится очень много огромных вещей. Планеты, звезды, галактики и скопления галактик - это ряд, который можно продолжить в сторону увеличения размеров и массы, и в каждом пункте этого ряда можно найти своего рекордсмена. Здесь мы расскажем о некоторых рекордсменах в различных космических "категориях", каждый из которых является демонстрацией способности Вселенной к производству объектов невероятных размеров и великолепия.Самая большая экзопланета: GQ Lupi b
Некоторое время после обнаружения GQ Lupi b в 2005 году ученые астрономы не знали чем именно является этот объект на самом деле. Он вращается вокруг огромной молодой звезды по орбите, диаметр которой в два с половиной раза больше расстояния от Солнца до Плутона. По началу ученые предположили, что это коричневый карлик, который является маленькой "незагоревшейся" звездой. Но последующие наблюдения показали, что GQ Lupi b представляет собой планету, диаметр которой в 3.5 раза превышает диаметр Юпитера. И это делает GQ Lupi b самой большой экзопланетой, известной людям на сегодняшний день.Самая большая звезда: UY Scuti
UY Scuti является гипергигантской звездой, радиус которой в 1700 раз больше радиуса Солнца, что делает ее самой большой звездой в изученной нами части Вселенной. Если звезда UY Scuti находилась бы в центре Солнечной системы, ее граница прошла бы где-то за орбитой Юпитера, а потоки газа и пыли, извергаемые с поверхности, простирались бы за орбиту Плутона на расстояние, превышающее расстояние от Земли до Солнца в 400 раз.Самая большая туманность: Туманность ТарантулаТуманность Тарантула
является самой большой известной туманностью и областью, в которой идут самые активные процессы формирования молодых звезд
. Туманность простирается на расстояние в 1800 световых лет на самом ее длинном участке. Этот объект, известный еще, как 30 Doradus, расположен на удалении 170 тысяч световых лет в Большом Магеллановом Облаке, в маленькой галактике, являющейся спутником Млечного Пути.Самое большое пустое пространство: супервойд Эридана
В 2004 году астрономы заметили огромное пустое место в картах
, построенных на основе данных, собранных спутником WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), который производил замеры микроволнового фона (реликтового космического излучения от Большого Взрыва) с высокой чувствительностью и разрешающей способностью. Эта пустота охватывает область в 1.8 миллиарда световых лет, а ее пространство полностью лишено звезд, газа, пыли и, похоже, даже темной материи.Самая большая галактика: IC 1101
Размер нашей галактики, Млечного Пути, составляет приблизительно 100 тысяч световых лет, что является достаточно средним показателем среди всех спиральных галактик. А самая большая известная галактика 1101 IC в 50 раз больше и в 2 тысяч раз более массивна, чем Млечный Путь. Размеры галактики 1101 IC составляют 5.5 миллионов световых лет, и если ее поместить на место Млечного Пути, то своим краем эта галактика достанет до нашего ближайшего соседа на этом масштабе, галактики Андромеды.Самая большая черная дыра: TON 618
Сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центральных областях больших галактик, могут иметь массу, превосходящую массу Солнца во многие миллионы раз. Но самая большая черная дыра, TON 618
, имеет массу, превосходящую массу Солнца в 66 миллиардов раз. Она, эта черная дыра, появилась во Вселенной в самый ранний период ее существования, а сейчас она приводит в действие один из самых ярких квазаров, излучающих в пространство просто безумное количество энергии в виде излучения различных типов.Самые большие галактические пузыри: Fermi Bubbles
В 2010 году астрономы, работающие с космическим телескопом Fermi, обнаружили колоссальные структуры, появившиеся в свое время из недр Млечного Пути. Эти массивные космические "капли" видимы только в определенных длинах волн света, их размеры составляют около 25 тысяч световых лет или четверть от размера нашей галактики. Как предполагают ученые, эти пузыри являются последствиями "очень бурного пира" нашей центральной черной дыры, ее огромной "энергетической отрыжкой".Самый большой объект: протокластер SPT2349-56
В очень далеком прошлом, когда возраст Вселенной составлял десятую часть от ее нынешнего возраста, 14 галактик сблизились друг с другом и под воздействием гравитационных сил начали сталкиваться, формируя протокластер SPT2349-56
. Материя всех этих галактик упакована в пространстве очень плотно, занимаемый протокластером объем всего в три раза больше размеров Млечного Пути. И в очень далеком будущем все это скопление материи образует новую цельную супергалактику, масса которой составит 10 триллионов солнечных масс. После того, как это произойдет, центральная супергалактика и 50 ее галактик-спутников сформируют гигантский объект, называемый галактическим скоплением.Самое большое скопление галактик: суперкластер Shapley
В 1930-х годах эта колоссальная структура была обнаружена астрономом Харлоу Шэпли (Harlow Shapley). В ее состав входит порядка 8 тысяч галактик, суммарная масса которых превышает массу Солнца в 10 миллионов миллиардов раз. Именно суперкластер Шэпли
является самой большой единичной структурой в известной нам части Вселенной, согласно данным Европейского космического агентства.Самый большой суперкластер: суперкластер Laniakea
Наша галактика, Млечный Путь, является членом огромного скопления галактик, известного как суперкластер Laniakea
. У этого скопления не имеется никаких формальных границ и астрономы оценивают, что в его состав входит более 100 тысяч галактик. Суперкластер Laniakea простирается более чем на 520 миллионов световых лет, а суммарная масса всей его материи превышает массу Солнца в 100 миллионов миллиардов раз.Самое большое скопление квазаров: Huge-LQG
Сверхяркие космические объекты, приводимые в действие черными дырами, известные как квазары, уже сами по себе огромны и в них заключены целые океаны энергии. Но иногда несколько квазаров могут объединиться в скопление, удерживаемое гравитационными силами черных дыр. И самым большим из таких скоплений квазаров является Huge-LQG (Huge Large Quasar Group), размер которого составляет 4 миллиарда световых лет. В его составе находится 73 квазара, суммарная масса которых превышает массу Солнца в 6.1 квинтиллиона (1 с 18 нулями) раз.Самая большая вещь во Вселенной: Hercules-Corona Borealis Great Wall
Составляя карту расположения источников вспышек гамма-лучей, мощных космических взрывов, завершающих жизненный цикл звезд, астрономы открыли то, что является самым большим объектом в космосе - Hercules-Corona Borealis Great Wall. Размеры этого объекта составляют 10 миллиардов световых лет и в нем содержатся миллиарды галактик. Эта "Великая стена" была обнаружена в 2013 году, когда астрономы выяснили, что практически все гамма-вспышки сконцентрированы в области, размером в 10 миллиардов световых лет в направлении на созвездие Геркулеса (Hercules) и Северной Короны (Corona Borealis).