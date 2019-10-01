Сатурн стал новым рекордсменом Солнечной системы после открытия у него 20 новых спутников

Не так давно группа ученых-астрономов из организации Carnegie Science, возглавляемая Скоттом С. Шепардом (Scott S. Sheppard), обнаружила 20 новых спутников у Сатурна. Теперь у этой газовой гигантской планеты имеется в общей сложности 82 естественных спутника, благодаря чему Сатурн стал новым рекордсменом Солнечной системы, отобрав "пальму первенства" у Юпитера, количество спутников у которого составляет 79 космических тел.Каждый из 20 обнаруженных спутников Сатурна имеет размер от 4.8 километров (3 миль), 17 из них движутся по обратной орбите и всего три по нормальной орбите, т.е. в направлении, в котором вращается и сам Сатурн. Большинство из спутников (18) движутся по очень высокой и длинной орбите, один виток вокруг Сатурна они совершают не менее, чем за три земных года. Оставшиеся два спутника находятся немного ближе к планете, период их обращения составляет порядка двух лет.Ученые считают, что некоторые из внешних спутников Сатурна, вероятно, являются обломками одного большого спутника, который был разрушен в некоторый момент истории планеты. А те два спутника, которые движутся в обратную от общей массы сторону, могут быть обломками еще одного большого спутника, но в этой теории имеется еще ряд спорных моментов, которые астрономам еще предстоит разрешить в будущем.Новые спутники Сатурна были обнаружены при помощи телескопа Subaru, установленного на вершине горы Мауна Кея на Гавайях, а в научную группу входили ученые из Гавайского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Отметим, что эта же самая группа астрономов является экспертами в области обнаружения спутников у планет Солнечной системы, только в прошлом году им удалось обнаружить 12 новых спутников у Юпитера."Изучение орбит движения спутников позволит нам узнать их происхождение и получить дополнительную информацию об условиях, существовавших вокруг Сатурна во время формирования этой планеты" - рассказывает Шепард, - "Используя самые большие телескопы в мире, мы заканчиваем "инвентаризацию" самых больших планет Солнечной системы. Получаемые нами данные сыграют важную роль в определении условий, в которых формировались и развивались планеты нашей системы".