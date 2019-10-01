Первый британский модуль доставит на Луну миниатюрного шагающего робота в 2021 году

10 октября 2019 года в Лондоне, в рамках научного фестиваля New Scientist Live, Павло Танасюк, основатель и руководитель компании Spacebit, поделился планами своей компании относительно отправки на Луну спускаемого модуля, который доставит туда миниатюрного шагающего робота. В случае успеха этот робот станет первым аппаратом, который вместо колес для передвижения по поверхности других космических тел будет использовать механические конечности, помимо этого, тот же робот станет самым маленьким из аппаратов, когда-либо спущенных на поверхность Луны.Так же в случае успеха миссии робот Spacebit Walking Rover станет первым частным аппаратом, который достигнет поверхности Луны. Помимо этого, данное событие сделает Великобританию четвертой страной в мире, вместе с США, Россией и Китаем, которые успешно реализовали миссии по достижению лунной поверхности. Согласно имеющейся информации, робот будет доставлен на Луну при помощи спускаемого модуля Astrobotic's Peregrine lander, который, как запланировано, будет отправлен в космос при помощи ракеты Vulcan Centaur, запущенной с космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США в 2021 году.Робот Walking Rover будет весить чуть меньше 1.3 килограммов, и приводиться в действие энергией лучей солнечного света. Согласно расчетам, двух небольших солнечных батарей будет достаточно для обеспечения робота энергией в течение все его миссии, которая рассчитана на 10 суток.Малая гравитация на поверхности Луны позволит роботу Walking Rover передвигаться достаточно быстро и совершать достаточно длинные прыжки, преодолевая препятствия. Ощущать окружающую среду робот будет при помощи нескольких датчиков, включая трехмерный лазерный сканер LIDAR, и две HD-видеокамеры, которые также будут использоваться для проведения съемок лунной поверхности и производства снимков-селфи. Кроме этого, возможность к передвижению позволит роботу выполнить его главную задачу - провести первые прямые исследования лавовых "труб", выходящих на поверхность из глубин Луны."Сейчас нам необходимо изучить окружающую среду и исследовать доступные ресурсы на других планетах" - рассказывает Танасюк, - "Это позволит нам в будущем обеспечить стабильность существования человечества на Земле".