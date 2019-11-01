Астрономы обнаружили самую маленькую черную дыру, являющуюся представителем нового класса

В более ранние времена считалось, что черные дыры бывают всего двух "типоразмеров". Есть черные дыры с массой от 5 до 30 раз превосходящей массу Солнца, а на другом конце масштабной шкалы находились сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центральных областях галактик и имеющие массу в несколько миллионов солнечных масс. По мере совершенствования астрономических технологий и появления новых инструментов ученые начали получать подтверждения существования черных дыр промежуточного класса с массой от 10 до 10 тысяч солнечных, одновременно с этим были найдены первые из ультра-сверхмассивных черных дыр с массами, превосходящими массу Солнца более чем в миллиард раз.Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что должен существовать и класс сверхмалых черных дыр с массой от 2.1 до 5 солнечных масс, ведь число 2.1 является своего рода границей. Если масса взрывающейся звезды меньше, то в результате взрыва сверхновой образуется нейтронная звезда, если больше - то черная дыра. И недавно астрономы из университета Огайо обнаружили черную дыру, являющуюся самой маленькой из известных на сегодняшний день, которая является первым представителем нового класса этих космических объектов.Обнаружение малой черной дыры стало результатом "просеивания данных", собранных инструментом Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE), который измеряет спектры свечения звезд. Ученые искали отклонения в спектре, которые указывали бы на то, что звезды вращаются вокруг условно невидимого объекта. И из всего массива в 100 тысяч звезды были выбраны 200, которые показались ученым наиболее интересными. После этого в рамках обзора All-Sky Automated Survey for Supernovae были сделаны тысячи изображений каждой звезды.В результате анализа всех новых собранных данных у ученых остался только один потенциальный кандидат - гигантская красная звезда 2MASS J05215658+4359220, которая вращается вокруг чего-то невидимого для современных астрономических инструментов. Но проведенные расчеты указали на то, что с весьма большими процентом вероятности этим невидимым объектом является черная дыра, масса которой в 3.3 раза превышает массу Солнца."То, что мы сделали в своей работе, является совершенно новым методом поиска черных дыр. И этот метод позволил нам сразу же найти первого представителя класса малых черных дыр, о существовании которых астрономы могли только догадываться ранее" - пишут ученые, - "Собранные нами данные уже рассказали многое об процессах формирования, эволюции и о "характере" этих новых для астрономии космических объектов".