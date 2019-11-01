Sunburst Arc - галактика, 12 изображений которой находятся одновременно в разных точках ночного неба

Тонкое кольцо света, которое вы можете увидеть на приведенных здесь снимках, это не артефакт, оставшийся после обработки изображения, и даже не блики на линзах космического телескопа Hubble, который и сделал данный снимок. Это искаженный силами гравитации свет от галактики, расположенной на удалении 11 миллиардов световых лет от Земли. И эти же силы гравитации несут ответственность за то, что изображение галактики PSZ1 G311.65-18.48, получившей второе название Sunburst Arc, появляется одновременно в 12 различных точках ночного неба. Это, в свою очередь, делает галактику Sunburst Arc своего рода рекордсменом по данному признаку и дает астрономам возможность изучить ее с невероятной степенью детализации.Силы гравитации, как нам всем известно, являются самыми мощными и самыми "дальнобойными" силами во Вселенной. Чем большую массу имеет космический объект, тем больше его невидимая и таинственная сила, при помощи которой он привлекает к себе физическую материю и даже электромагнитные волны, включая свет, производя явление, известное нашим читателям под названием гравитационной линзы.В данном случае этим массивным объектом является скопление галактик, гравитационная линза которого фокусирует свет от далекой галактики в различных точках пространства. Это скопление галактик находится на удалении 4.6 миллиардов световых лет от Земли, его гравитационное поле имеет весьма сложную форму, за счет чего и получается множество изображений одного и того же космического объекта, находящегося на заднем плане. Три изображения галактики Sunburst Arc находятся в правой верхней части снимка, одно - в левой нижней, а остальные более-менее равномерно распределены по центральной части снимка.За счет достаточно сильного эффекта гравитационной линзы некоторые из "копий" изображения галактики Sunburst Arc имеют яркость, в 10-30 раз превышающую яркость "оригинальной" галактики, что дает астрономам возможность рассмотреть с огромного расстояния в ее недрах детали, размером в 520 световых лет.Более того, свет от галактики Sunburst Arc, добирающийся до Земли различными путями, проходит в космосе разное расстояние. За счет этой разницы мы в одно и то же время видим галактику такой, какой она была в разные моменты прошлого. По всем признакам галактика Sunburst Arc относится к первым галактикам во Вселенной, которые образовались во время Эпохи переионизации, которая длилась с 13.3 до 12.8 миллиардов лет назад и во время которой Вселенная перешла от непрозрачного к полностью прозрачному состоянию.