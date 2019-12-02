Разработан космический аппарат в виде морского ската, который сможет "плавать" в атмосфере Венеры

Исследователи из университета Буффало разработали проект космического аппарата, имеющего форму морского ската, который, возможно, когда-нибудь отправится исследовать атмосферу Венеры. Данная разработка была выполнена в рамках проекта BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) и представители НАСА выбрали ее в качестве одного из 12 финалистов программы NIAC, целью которой является содействие разработкам новых технологий и воплощения этих технологий в космической технике следующих поколений.
Космический аппарат BREEZE будет передвигаться в верхних слоях атмосферы Венеры, используя маховые движения своих крыльев, которые буквально скопированы с движений плавников морского ската, манты (manta ray)
. Это позволит аппарату "продираться" через бурные верхние слои атмосферы, не испытывая больших механических нагрузок и, при этом, сохраняя высокую маневренность аппарата. Также аппарат сможет менять высоту, совершая глубокие "нырки" в нижние и более плотные слои атмосферы.
Летательный аппарат BREEZE будет совершать один виток вокруг Венеры за четверо-пятеро суток. Необходимую ему энергию он будет получать от солнечных батарей в то время, когда он будет находиться на солнечной стороне планеты. В другое время он будет использовать энергию, накопленную в бортовой аккумуляторной батарее. Венера, как планета, отличается малой скоростью вращения, поэтому аппарат BREEZE должен иметь возможность работать достаточно долго без солнечного света.
Используя специализированные бортовые инструменты, аппарат BREEZE будет отбирать пробы венерианской атмосферы и проводить их химический экспресс-анализ. Кроме этого, оборудование аппарата позволит проводить мониторинг метеорологической обстановки, создавать метеорологические карты и искать следы вулканической деятельности на поверхности планеты.
Управление аппаратом будет осуществляться дистанционно, по сигналам с Земли или по сигналам с космического корабля, на борту которого находится человек-оператор и который вращается вокруг Венеры на низкой орбите.
И в заключение следует отметить, что аппараты, подобные BREEZE, могут быть использованы для исследований не только Венеры, но и других планет со схожей сложной обстановкой, включая Титан, спутник Сатурна.