Астрономы нашли "пропавшую" нейтронную звезду спустя 30 лет со взрыва сверхновой

23 февраля 1987 года взрыв сверхновой звезды
, видимый невооруженным глазом, осветил ночное небо. Это событие дало астрономам уникальную возможность для изучения взрывов сверхновых, ведь столь близкий к Земле предыдущий взрыв произошел более 400 лет назад в 1604 году. Однако, астрономам в недалеком прошлом так и не удалось обнаружить на месте взрыва ни нейтронную звезду, ни черную дыру, что можно списать на несовершенство астрономических инструментов того времени. И лишь недавно, спустя более 30 лет, нейтронная звезда, порожденная взрывом 1987 года, была найдена.Сверхновая 1987A
была видима невооруженным глазом из-за того, что взрыв произошел на относительно небольшом расстоянии от нас, на удалении 168 тысяч световых лет в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, являющейся спутником нашей галактики Млечного Пути. Яркость вспышки взрыва сверхновой 1987A в 100 миллионов раз превзошла яркость свечения Солнца, и такой невероятно мощный источник освещал ночное небо на протяжении нескольких месяцев. И даже после того, как свечение вспышки угасло, астрономы продолжали долгое время и продолжают сейчас изучать облака космической пыли и газа, разметанные взрывом по окружающему пространству.
Во время исследований следов взрыва 1987A у астрономов всегда возникал один и тот же вопрос. Согласно существующим теориям, взрыв звезды такой массы должен был оставить после себя нейтронную звезду, невероятно маленький, плотный и горячий космический объект, который очень трудно не заметить с такого расстояния. Тем не менее, нейтронная звезда взрыва 1987A ускользала от обнаружения на протяжении 32 лет. Некоторые астрономы выдвигали предположения, что нейтронная звезда скрывается за плотной завесой космической пыли, другие - что вместо нейтронной звезды во время взрыва 1987A образовалась черная дыра или кварковая звезда, третьи утверждали, что все наши теории являются неправильными и взрыв не оставил после себя никаких следов кроме облаков пыли и газа.
Теперь же ученым удалось найти ответ на загадку 30-летней давности. Исследователи из университета Кардиффа заявили о том, что им удалось найти нейтронную звезду, скрытую в плотных пылевых облаках. И обнаружить эту нейтронную звезду удалось лишь благодаря большим возможностям радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)
, расположенного в Чили.
Астрономы обратили внимание, что одно из облаков пыли в области взрыва 1987A выглядит более ярким в субмиллиметровом диапазоне и у них тут же возникла догадка о причине этой аномалии, которой и является нейтронная звезда.
"Несмотря на то, что весь свет от нейтронной звезды поглощается пылевым облаком, он, этот свет, заставляет облако светиться в субмиллиметровом диапазоне, что мы и видим, благодаря высокой чувствительности телескопа ALMA
" - рассказывает Микако Матсуура (Mikako Matsuura), ведущий исследователь.
Обнаружение нейтронной звезды, оставшейся после взрыва 1987A, имеет очень важное научное значение. Оно служит подтверждением тому, что все существующие теории относительно взрывов сверхновых верны. А в будущем свет нейтронной звезды рассеет окружающее ее облако и эту звезду можно будет изучить более детально.