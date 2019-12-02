Марсоход Mars 2020 впервые двинулся своим ходом

Марсоход следующего поколения Mars 2020 успешно справился с испытанием, в ходе которого он совершил свою первую самостоятельную поездку. Испытания проводились 17 декабря 2019 года в помещении чистой комнаты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) и марсоход завершил их, успешно расставив положительные метки возле всех пунктов испытательной программы. И в следующий раз, когда марсоход Mars 2020 запустит свои ходовые двигатели, его колеса уже будут стоять на поверхности Красной Планеты.
"Mars 2020 только что получил свои водительские права" - рассказывает Рич Рибер (Rich Rieber), ведущий инженер двигательных систем, - "Проведенные тесты показали, что система марсохода вполне справляется с его собственным весом, а навигационная система правильно выполняет все необходимые функции. Этот первый тест - один из главных этапов реализации программы Mars 2020".
Основной задачей миссии Mars 2020, запуск которой запланирован на июль-август 2020 года, являются поиски следов микробиологической жизни, изучение климата и геологии Марса. Кроме этого, марсоход Mars 2020 соберет образцы, которые будут возвращены на Землю в ходе следующих марсианских миссий. Согласно решению, принятому руководством НАСА, марсоход 18 февраля 2021 года совершит посадку в районе кратера Езеро (Jezero Crater), и это все будет нацелено на обеспечение исследований Красной Планеты будущими пилотируемыми миссиями.
Интеллектуальная система управления марсохода Mars 2020 разработана для обеспечения большей свободы в принятии собственных решений, чем системы марсоходов предыдущих поколений. Для снабжения этой системы всеми необходимыми данными, марсоход оборудован высококачественными цветными навигационными камерами, дополнительным сопроцессором для обработки изображений в реальном времени, и более сложным навигационным программным обеспечением. В конструкции колес марсохода Mars 2020 были учтены все недостатки, которые проявились в конструкции колес марсохода Curiosity.
Все вышеперечисленные модификации и дополнения позволят марсоходу Mars 2020 проходить в среднем дистанцию в 200 метров за один марсианский день (Сол). Для справки, самое длинное перемещение, сделанное за один Сол, составляет 214 метров на сегодняшний день, согласно официальным данным миссии Curiosity.
Вернемся к первым ходовым испытаниям марсохода Mars 2020. Эти 10-часовые испытания показали "дружную" работу всех задействованных в этом систем, которые обеспечили движение аппарата 1-метровыми "перебежками" по сложной системе специальных пандусов. Отличная работа всех этих систем в условиях земной гравитации позволяет инженерам и руководству НАСА надеяться, что эти системы будут работать также хорошо и в условиях более низкой марсианской гравитации. Помимо всего этого, марсоход во время испытаний смог собирать данные при помощи радарного блока RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment).
"Марсоход Mars 2020 должен уметь перемещаться в первую очередь, что мы и проверили на этой неделе" - рассказывает Джон Макнами (John McNamee), один из менеджеров проекта Mars 2020, - "И теперь нам остается только ждать, когда колеса марсохода коснутся красноватой грязи марсианской поверхности".