Астрономы обнаружили в системе Kepler 51 самую "мягкую и пушистую" экзопланету

Не так давно ученые астрономы обнаружили, что в звездной системе Kepler 51 находятся три совершенно необычные экзопланеты. Масса этих экзопланет в несколько раз превышает массу Земли, но размер самой маленькой из них превышает размер Нептуна. Это позволило ученым предположить, что крошечное каменистое ядро каждой из этих планет, окружено очень толстым слоем "пуха", газообразной материи с очень малой плотностью, что позволило отнести эти планеты к относительно новому классу "суперпушистых" экзопланет.
Для получения информации касательно параметров "пушистых" экзопланет, ученые произвели записи трех транзитных случаев для планет Kepler 51b и Kepler 51d при помощи камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) космического телескопа Хаббл. Эта информация, совмещенная с информацией, собранной в свое время космическим телескопом Kepler, позволила ученым рассчитать среднюю плотность материи каждой из планет. И эта плотность оказалась ниже, чем 0.1 грамма на кубический сантиметр.
Планеты Kepler 51b, 51c и 51d, размер которых сопоставим с размерами Юпитера, вращаются вокруг звезды Kepler 51 с периодом в 45, 85 и 130 дней соответственно. Звезда Kepler 51 является относительно молодой, ее возраст составляет порядка 500 миллионов лет, но она весьма сильно отличается от других планет ее возраста. Она имеет очень малую яркость свечения, что в данном случае весьма затрудняло проведение измерений параметров экзопланет.
Но, произведя череду очень сложных расчетов, ученые-астрономы все же определили массу и размеры каждой из трех планет. И получилось так, что эти планеты не просто имеют малую плотность материи, они являются планетами с самой низкой плотностью материи среди всех планет, известных на сегодняшний день. К сожалению, даже самые из точных астрономических инструментов не способны определить цвет этих экзопланет. Поэтому нам абсолютно неизвестно, похожи ли они на клубки сахарной ваты, плотность которой сопоставима с плотностью материи этих планет, или похожи на нечто другое?
"Новые три планеты системы Kepler 51 являются планетами с самой малой плотностью на настоящий момент времени, согласно данными архива экзопланет НАСА" - пишут исследователи, - "И вы сами можете убедиться в этом, зайдя в соответствующий раздел сайта Калифорнийского технологического института
".