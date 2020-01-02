Японцы установили рекорд по минимальной высоте орбиты искусственного спутника

Комитет Книги мировых рекордов Гиннеса удостоил японское Агентство космических исследований (JAXA) звания держателя рекорда по самой маленькой на сегодняшний день высоте полета искусственного спутника Земли. Во время миссии SLATS (Super Low Altitude Test Satellite), которая проводилась с 23 декабря 2017 по 1 октября 2019 года, спутник под названием "TSUBAME" успешно продержался значительное время на высоте 167.4 километра от поверхности нашей планеты.Спутник TSUBAME относится к классу спутников сканирования и наблюдения за поверхностью, которые являются весьма эффективными платформами для сбора дополнительной информации о нашей планете. С высоты порядка 2000 километров, откуда обычно действуют большинство спутников этого класса, они охватывают огромные площади поверхности, правда разрешающая способность собираемой информации при этом весьма и весьма "хромает".Миссия SLATS была разработана для подтверждения возможности функционирования спутников наблюдения на сверхнизких высотах, от 200 до 300 километров от поверхности, откуда могут быть сделаны снимки с высокой разрешающей способностью. Однако, следы земной атмосферы на такой высоте оказывают движению спутника в тысячу раз большее сопротивление, нежели при движении на больших высотах. В плюс к этому достаточно большое количество атомарного кислорода, который является сильнейшим окислителем, оказывает быстрое пагубное воздействие на узлы и детали конструкции космического аппарата.Для преодоления указанных выше проблем, спутник TSUBAME был изготовлен из специальных материалов, устойчивых к воздействию кислорода. Помимо этого, он был оборудован ионным двигателем и газовыми маневровыми двигателями, которые позволяли ему удерживать высоту орбиты и стабилизировать положение в пространстве, необходимое для проведения высококачественной съемки и замеров уровня концентрации кислорода.Сразу после запуска спутник TSUBAME находился на высоте 271.5 километра, после чего он начал спуск на рекордную высоту в 167.4 километра, которая удерживалась в течение семи дней. В течение этого времени спутнику удалось противостоять пагубному воздействию разреженной атмосферы и произвести серию высококачественных снимков, которые были переданы на Землю немедленно."Успех нашей миссии был обеспечен целым рядом имеющихся в нашем распоряжении самых современных технологий, включая технологии ионных двигателей, технологий отслеживания и управления движением, и других, отражающих высокий технологический уровень Японии в целом" - рассказывает Сазаки Мазанори (Sasaki Masanori), руководитель проекта SLATS, - "А в дальнейшем разработанные нами спутниковые технологии позволят нам решить ряд проблем социального, экономического и экологического планов".