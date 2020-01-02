В районе черной дыры нашей галактики обнаружены необычные космические объекты совершенно нового класса

Ученые-астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, работающие в рамках проекта Galactic Center Orbits Initiative, обнаружили космические объекты совершенно нового класса
, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики
. Напомним, что эта черная дыра носит название Sagittarius A (Sgr A*), а вращающиеся вокруг нее причудливые объекты ведут себя весьма необычно, то превращаясь в облака космического газа
, то в огромные звезды.
Эти объекты большую часть времени имеют компактную "звездную" форму, но когда их орбита начинает приближаться к черной дыре, материя объектов растягивается на достаточно большое расстояние. Орбиты всех известных таких объектов проходят на удалении от 100 до 1000 световых лет от черной дыры. Первый из таких объектов, получивший название G1, был обнаружен еще в 2005 году, а в 2012 году астрономы обнаружили в центре Млечного Пути
второй подобный объект, G2, который совершил максимальное сближение с черной дырой
в 2014 году.
Согласно имеющимся данным, объект G2, скорее всего, является двумя звездами, которые вместе вращались вокруг черной дыры и затем слились в одну огромную звезду, скрывшуюся в густом облаке газа и пыли. В момент максимального сближения с черной дырой объект G2 потерял свои внешние оболочки, материя которых направилась в сторону черной дыры, а большая звезда превратилась в растянутое облако, имеющее неправильную форму.
Анализируя данные, собранные во время "выбросов" от объектов G2 и G1, ученые обнаружили еще четыре подобных объекта, которые получили названия от G3 до G6. Орбиты движения новых объектов сильно отличаются от орбит первых двух, но все эти шесть объектов были когда-то бинарными (двойными) звездами, которые объединились в одну, благодаря силам гравитации черной дыры, которые сыграли роль катализатора этого процесса.
В обычных условиях процесс слияния двух звезд может продолжаться миллионы лет. Однако, в районе черной дыры эти процессы ускоряются во много раз и, благодаря "движущим силам" черных дыр, случаи слияния звезд могут быть более распространенными, чем это было принято считать ранее.
И в заключение следует заметить, что астрономы проекта Galactic Center Orbits Initiative уже идентифицировали несколько новых космических объектов, кандидатов на принадлежность к новому G-классу. И в ближайшем времени будут проведены новые наблюдения, целью которых станет доскональное изучение этих новых объектов.