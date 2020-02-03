Исследовательский космический аппарат MAVEN обнаружил слои и "рифы" в верхних слоях атмосферы Марса
Исследовательский космический аппарат MAVEN находится на орбите возле Марса уже достаточно долгое время, занимаясь изучением атмосферы и атмосферных явлений на Красной Планете. И буквально на днях представители американского космического агентства НАСА сообщили о том, что аппарату MAVEN удалось обнаружить "слоистую" структуру атмосферы и своего рода "рифы и пики", возникающие в ее верхней части. Отметим, что подобные явления достаточно распространены в земной атмосфере, и они служат причиной непредсказуемых сбоев в работе некоторых систем радиосвязи.
Современная наука еще не до конца понимает природу некоторых подобных атмосферных явлений из-за того, что они происходят на высотах, труднодоступных для всестороннего изучения. И открытие подобных процессов в Марсианской атмосфере позволит ученых обрести лучшее и более глубокое их понимание.
Почувствовать на себе влияние таких процессов может каждый человек, слушающий радио. Достаточно часто сигнал радиостанции, на которую настроен приемник, забивается шумом или сигналом другой радиостанции, расположенной далеко за пределами зоны уверенного приема, за что несут ответственность слои заряженной плазмы в верхних слоях ионосферы. Эти слои формируются спонтанно, они могут существовать по нескольку часов, действуя, как гигантские "зеркала", отражающие радиоволны. И этот эффект используется уже достаточно давно в системах дальней радиосвязи. Однако, влияние атмосферных явлений может также вызвать помехи в системах авиационной и морской радиосвязи, ослепить на какое-то время радары и т.п.
Плазменные слои в земной атмосфере формируются на высоте около 95-100 километров, где воздух слишком разреженный для возможности полета самолетов. В тоже время атмосфера на такой высоте еще достаточно плотна, что делает невозможным полет любого искусственного спутника. Исследования атмосферных процессов на такой высоте производятся преимущественно при помощи небольших ракет, время пребывания которых на интересующей ученых высоте ограничивается максимум несколькими десятками секунд.
Из-за малой толщины марсианской атмосферы космический аппарат MAVEN может находиться на более низкой высоте и производить некоторые прямые наблюдения и измерения. Именно это и позволило одному из инструментов аппарата обнаружить слоистую структуру и целые "горы" плазмы, возникающие в верхних слоях атмосферы. Отметим, что ранее аппарату MAVEN удалось обнаружить совершенно противоположные явления - области марсианской ионосферы, в которых зарегистрировано аномально низкое количество плазмы.
И в заключение следует заметить, что данные, собираемые аппаратом MAVEN, показывают, что происходящее в верхних слоях марсианской атмосферы во многом схоже с происходящим в атмосфере Земли. Поэтому эти данные, совмещенные с данными, собранными на Земле позволит ученым узнать больше о природе явлений в ионосфере и разработать технологии, которые позволят снизить степень влияния этих явлений на все происходящее на поверхности планеты.