НАСА планирует превратить один из лунных кратеров в гигантский радиотелескоп

На прошлой неделе представители американского космического агентства НАСА опубликовали детали одного из своих новых научных проектов, в рамках которого планируется превращение одного из кратеров на поверхности Луны в гигантский радиотелескоп. Согласно данным НАСА, расположение этого телескопа на Луне имеет ряд преимуществ по сравнению с размещением такого же телескопа на поверхности Земли, а его сооружение может быть выполнено не людьми, а "руками" группы специальных роботов-строителей.Телескоп, если данный проект дойдет когда-нибудь до стадии реализации, должен будет занять кратер, диаметром от 1.8 до 3.1 мили, находящийся на обратной стороне Луны. В таком случае вся Луна будет выступать в роли экрана, защищающего радиотелескоп от шумов ионосферы и сигналов, производимых на Земле и в ближайшем космическом пространстве. Особо критичным в данном случае является диаметр кратера, который должен быть немного большим, чем половина мили, расстоянии, которое является кратной "самой длинной длине волны" из всей полосы чувствительности радиотелескопа.Радиотелескоп LCRT (Lunar Crater Radio Telescope) может быть построен при помощи проволочной сетки, укладываемой на предварительно расчищенную и подготовленную поверхность кратера. Работа радиотелескопа может быть начата гораздо раньше, чем будет завершена полная укладка сегментов из проволочной сетки. По мере продвижения работ эффективная площадь антенны телескопа будет увеличиваться, поднимая его чувствительность и функциональные возможности. И, в конце концов, телескоп LCRT сможет стать самым большим и самым мощным радиотелескопом во всей Солнечной системе.Расположение радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны позволит ему производить наблюдения в диапазонах ниже 30 МГц. В настоящее время эти диапазоны остаются "белыми пятнами" в электромагнитном спектре, и это связано с ограничениями возможностей существующих наземных и космических радиотелескопов.В целом, руководство НАСА ожидает, что телескоп LCRT, точнее, собираемые с его помощью данные, могут обеспечить целый ряд очень "громких" и важных научных открытий в будущем. Но для этого необходимо будет добраться до этапа реализации и реализовать этот грандиозный проект, что само по себе является невероятно сложной и дорогостоящей задачей.