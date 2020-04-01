Астрономы зарегистрировали самый массивный и самый яркий взрыв сверхновой

В 2016 году один из телескопов первым зарегистрировал взрыв сверхновой, вспыхнувший так ярко, что его свет затмил свет галактики, в которой находилась эта звезда. Более того, взорвавшаяся звезда продолжала излучать яркий свет на протяжении более тысячи суток, выбросив в окружающее пространство за это время гораздо больше энергии, чем любой другой взрыв сверхновой, зарегистрированный ранее. Дальнейшие исследования показали, что сверхновая, получившая название SN2016aps, кардинально отличается от всего известного ранее, и ее главной отличительной чертой является то, что масса материи, задействованной во взрыве, от 5 до 10 раз превышает массу самой большой из известных ранее сверхновых.Вспышка от сверхновой SN2016aps была замечена 22 февраля 2016 года телескопом Panoramic Survey Telescope и, благодаря работе системы экстренного оповещения Rapid Response System, в данную область пространство было тут же наведено множество телескопов. Более длительное и детальное изучение SN2016aps было проведено в рамках обзора Intermediate Palomar Transient Factory, который был начат немного ранее, в декабре 2015 года. И данные о сверхновой SN2016aps, собираемые в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах спектра, поступали от различных телескопов в течение двух следующих лет.Из-за огромной яркости взрыва, она, эта яркость, достаточно долгое время оставалась величиной, которую удавалось измерить астрономам. Данные о яркости, плюс данные о длительности вспышки, позволили получить ориентировочное значение общего количества излученной энергии, которое во много раз превысило количество энергии, излучаемой другими взрывами сверхновых.Спектрографический анализ излучаемого SN2016aps света показал, что наибольшее количество энергии выделилось, благодаря взрыву плотного облака водорода. Этот водород является материей, сброшенной в пространство умирающей звездой перед началом взрыва. По предварительным расчетам количество этой материи в данном случае превышало массу Солнца в 50-100 раз, и этот факт позволил отнести SN2016aps к редкому классу нестабильных "двойных" взрывов, случаев, когда взрыв ядра массивной умирающей звезды поджигает в окружающем пространстве массивную самоподдерживающуюся термоядерную реакцию, являющуюся главным источником "океанов" выплескиваемой лучистой энергии.Событие SN2016aps является странным еще потому, что столь крупная и древняя звезда не должна была выбросить в пространство такое большое количество водорода, он, этот водород, за все время жизни звезды должен был переработаться в гелий или другие более тяжелые элементы. Для объяснения этого астрономы выдвинули предположение, что за некоторое время до взрыва произошло слияние двух звезд в одну более крупную, а одной из этих звезд была относительно молодая звезда, не успевшая пережечь свой водород.Расстояние до взрыва SN2016aps указывает на то, что он, этот взрыв, произошел спустя 10 миллиардов лет после момента Большого Взрыва. И астрономы надеются, что новые и более мощные телескопы, такие, как James Webb Space Telescope и Large Synoptic Survey Telescope, позволят им заглянуть еще глубже "назад во времени" и увидеть большее количество подобных событий, которые были более распространены в те стародавние времена.