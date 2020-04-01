Коммуникационный спутник Intelsat 901 вернулся к работе, впервые получив "первую помощь" от другого спутника

Коммуникационный искусственный спутник Intelsat 901, который находится в космосе около 19 лет, вернулся к нормальной работе спустя два месяца после его стыковки с первым специализированным спутником Mission Extension Vehicle (MEV-1), созданным известной американской компанией Northrop Grumman. Сейчас спутник Intelsat 901 уже находится и работает на его новой позиции геостационарной орбиты, куда он был перемещен при помощи двигателей спутника MEV-1, выступившего в роли космического буксира.Спутник MEV-1 состыковался с Intelsat 901 25 февраля этого года. Это событие стало открытием новой области услуг в космосе по продлению срока службы исчерпавших свой ресурс спутников, более того, это стало первым в истории разом, когда два коммерческих космических аппарата состыковались на геостационарной орбите.Отметим, что даже самые современные искусственные спутники имеют относительно короткий срок эксплуатации. И основным ограничением этого срока является отнюдь не ресурс электроники, других узлов и агрегатов космического аппарата, как правило, "ахиллесовой пятой" является запас топлива для двигателей аппарата, которое постоянно расходуется на поддержание заданной орбиты и ориентации аппарата так, чтобы его антенны были направлены на Землю, а солнечные батареи - на Солнце.И в результате полного исчерпания запасов топлива вполне еще работоспособные с технической точки зрения спутники теряют возможность маневрирования в пространстве, превращаясь в бесполезные куски космического мусора. Такая же участь ожидала и спутник Intelsat 901 после 19 лет его работы, если бы прибытие спутника MEV-1 не дало ему второй шанс.Спутник MEV-1 использовал специальный механизм для "поимки" и притягивания к себе спутника Intelsat 901, и, при помощи захватов он закрепился со стороны уже неработающих двигателей спутника Intelsat 901. После проведения череды системных проверок и тестов, спутник MEV-1 при помощи своих двигателей переместил связку спутников на 1.6 угловых градуса на орбите и сориентировал ее в пространстве должным образом. И 9 апреля этого года компания Intelsat переключила 30 своих клиентов на обслуживание повторно активированным спутником.Спутник MEV-1 останется состыкованным со спутником Intelsat 901 на протяжении еще пяти лет, выполняя работу по корректировке его орбиты и положения. После этого спутник Intelsat 901 будет отправлен "на покой", на специальную "мусорную" орбиту, а спутник MEV-1 сможет продолжить оказание посильной помощи другим спутникам. А чуть позже в этом году, помощь от второго спутника MEV-2 получит еще один коммуникационный спутник - Intelsat 1002.