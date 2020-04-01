Астрономы разгадали загадку экзопланеты, исчезнувшей прямо на глазах телескопа Hubble

Фактом открытия новых экзопланет в нынешнее время никого не удивишь, специализированные телескопы, такие, как Kepler
и TESS
, обнаруживали и обнаруживают их целыми "пачками" за один цикл исследований. Однако, как показала практика, в космосе могут происходить и совершенно противоположные случаи, такие, как планета, за которой в течение 10 лет велись наблюдения при помощи космического телескопа Hubble
, и которая затем исчезла таинственным образом, не оставив за собой ни малейшего следа. И этот факт позволил астрономам выдвинуть предположение, что наблюдаемый ими объект вообще не являлся планетой.
"Планета", о которой сейчас идет речь, имеет название Fomalhaut b и находилась на удалении всего 25 световых лет от Земли. Впервые она была обнаружена в 2008 году в данных, собранных астрономами в период с 2004 по 2006 год. И Fomalhaut b стал первой экзопланетой в истории астрономии, изученной при помощи прямых наблюдений. Но, несколько лет спустя после обнаружения эта планета, которую телескоп Hubble видел как яркую движущуюся точку, начала тускнеть и "расплываться". А уже к 2014 году в данной области космического пространства от планеты ни осталось ни единого следа, видимого в обычном и инфракрасном диапазонах. Такое неожиданное исчезновение попросту поставило в тупик достаточно большое количество ученых.
Однако, нашлись и ученые, в частности группа из Аризонского университета, которые, путем анализа всех имеющихся данных по Fomalhaut b, нашли массу особенностей, которые указывали на то, что этот объект никогда не был обычной или какой-то необычной планетой. Во-первых, свечение Fomalhaut b в видимом диапазоне было слишком ярким даже для экзопланеты, покрытой слоем светлой пыли или светоотражающего снега и льда. Во-вторых, когда на Fomalhaut b направил свой объектив космический телескоп Spitzer Space Telescope, он увидел только нечеткое расплывчатое пятно, хотя нормальная экзопланета должна излучать в инфракрасном диапазоне достаточно для того, чтобы быть четко видимой.
И лишь результаты недавно завершившихся исследований позволили найти объяснение, в которое идеально вписываются все наблюдаемые аномалии. Согласно этому объяснению, объект Fomalhaut b никогда не являлся планетой, это было большое облако пыли, которое появилось в результате столкновения двух астероидов, комет или других небольших космических тел. Сначала облако, состоящее из очень мелких частичек, размером в один микрон, имело достаточно высокую плотность. Но со временем пыль начала рассеиваться в пространстве, яркость ее свечения постепенно снижалась и, в конце концов, эта "пылевая планета" просто исчезла полностью из поля зрения любых астрономических инструментов.
Потеря одного из самых первых кандидатов на экзопланеты является отнюдь не печальным фактом. Астрономы утверждают, что им невероятно повезло стать свидетелями очень редкого события, которые происходят раз в 200 тысяч лет или еще реже. "Такие столкновения чрезвычайно редки, поэтому нам невероятно повезло стать непосредственными свидетелями одного из них" - пишут исследователи, - "И это стало возможным благодаря случайности, благодаря тому, что объектив телескопа Hubble оказался наведен в нужную точку неба в нужный момент времени".