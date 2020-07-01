Одна из самых крупных звезд в нашей Вселенной, возможно, "пропала без вести"

Не так давно ученые-астрономы обнаружили тот факт, что огромная звезда, яркость свечения которой в 2.5 миллиона раз превышает яркость Солнца, взяла, и просто неожиданно исчезла с ночного неба. Возможно, что эта звезда, расположенная в недрах карликовой галактики Кинмана (Kinman Dwarf galaxy) превратилась в черную дыру без обязательного в большинстве случаев взрыва сверхновой, что само по себе является редчайшим явлением среди умирающих звезд.Пропавшая звезда находилась на удалении 75 миллионов световых лет от нас в направлении на созвездие Водолея. На таких больших дистанциях невозможно рассмотреть отдельные звезды, однако, действительно большие звезды светят так ярко, что их присутствие оставляет след в виде уникальной "подписи" в общем потоке света, излучаемого из данной области пространства. Яркие синие переменные звезды огромны по сравнению с нашим Солнцем, кроме этого, они также весьма нестабильны и время от времени производят мощнейшие вспышки, теряя при этом большое количество звездной материи.В период с 2001 по 2011 год за пропавшей звездой велось пристальное наблюдение, целью которого являлось изучение особенностей жизненного цикла столь крупных звезд. В 2019 году группа, работающая с телескопом VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории, также навела этот телескоп на место расположения переменной звезды с целью сбора дополнительных данных. И, к великому удивлению ученых, в потоке света из этой области пространства не осталось ни одного следа, указывающего на присутствие там синей звезды.Проведя свои собственные наблюдения, ученые совместили новые данные с архивными данными, собранными за период с 2002 по 2009 год при помощи двух мощных спектрометров, смонтированных на телескопах, которые входят сейчас в состав телескопа VLT. Анализ такого набора данных показал, что пропавшая звезда, вероятнее всего, произвела мощнейшую вспышку, закончившуюся где-то в 2011 году, из-за которой она потеряла огромное количество своей массы.Потеря этой массы, возможно, привела к тому, что сверхмассивная синяя звезда превратилась в менее массивное и яркое звездное тело, которое сейчас скрыто от нас толстым и плотным слоем пыли и газов, являющимся последствием произошедшей вспышки.Однако, неожиданное исчезновение звезды можно объяснить и другим способом - вполне вероятно, что под воздействием сил собственной гравитации и энергии, высвобожденной во время вспышки, звезда сразу "свернулась" в черную дыру, минуя этап взрыва сверхновой. И если эта гипотеза окажется верна, то это станет первым разом в истории астрономии, когда ученым удалось зарегистрировать такой необычный конец жизненного цикла одной из самых крупных среди известных звезд.Тем не менее, ученые не могут полностью исключить того, что звезда, возможно, взорвалась как сверхновая в период между 1995 и 1998 годом, когда за ней вообще не велось наблюдений. А все "визуальные эффекты", замеченные между 2001 и 2011 годами, являются последствиями взаимодействия "извержения сверхновой" с окружающим космическим пространством и находящимися там объектами.Для более точного определения вида событий, произошедших в прошлом в недрах карликовой галактики Кинмана, и последствий, вызванных этими событиями, потребуется провести целый цикл дополнительных наблюдений. И эта "фантомная" звезда станет одной из целей ученых, работающих с новым телескопом Extremely Large Telescope, после того, как будет завершено его строительство, и он будет сдан в эксплуатацию приблизительно в 2024 году.