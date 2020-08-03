Грибок, выросший в экстремальных условиях аварийного Чернобыльского реактора, может защитить астронавтов от смертельной космической радиации

Одна из самых больших опасностей, с которой могут столкнуться первые межпланетные путешественники, заключается в космических лучах и их пагубном воздействии на живые организмы. За время путешествия на Марс и обратно, к примеру, организм человека может получить дозу радиоактивного облучения, составляющую 60 процентов от максимальной дозы в перерасчете на все время жизни человека. Но исследователи из Стенфордского университета и университета Северной Каролины обнаружили, что грибок, живущий и процветающий в районе аварийного реактора Чернобыльской атомной станции, может выступить достаточно эффективной защитой от космической радиации. Раствор, изготовленные на базе этого грибка, был испытан в реальных условиях на Международной Космической Станции и эта технология может быть легко адаптирована для использования во время длительных путешествий на Луну, Марс и другие планеты.Грибок, о котором сейчас идет речь, носит название Cladosporium sphaerospermum. Он был обнаружен в районе Чернобыльского реактора относительно недавно и, как полагают ученые, клетки этого организма используют так называемый радиосинтез. Другими словами, грибки буквально питаются радиацией, содержащиеся в них ферменты выполняют преобразование энергии гамма-лучей в химическую энергию и чем больше уровень радиации (до определенных пределов, конечно), тем лучше чувствуют себя и более интенсивно размножаются эти многоклеточные организмы.Для проверки способности блокирования радиации грибками Cladosporium sphaerospermum ученые отослали на МКС чашки Петри, половина поверхности которых была заселена колонией грибка, а вторая половина оставалась свободной. Снизу этих чашек Петри были установлены датчики радиации, которые передавали данные на миникомпьютер Raspberry Pi. Туда же стекалась информация и от других датчиков, контролирующих влажность, температуру и другие параметры."Подопытные" грибки чувствовали себя в условиях микрогравитации и не очень высокого уровня радиации достаточно хорошо. Слой грибковой субстанции, толщиной в 1.7 миллиметра понизил уровень радиации за чашкой Петри на 2 процента. И, как рассчитали ученые, если полностью окружить защищаемый объект слоем грибковой субстанции такой толщины, это позволит уменьшить дозу получаемого им облучения на пять процентов.Экстраполируя полученные результаты, ученые рассчитали, что для полной защиты людей от радиации во время путешествия на Марс будет достаточно 21-сантиметрового защитного "грибкового" слоя. А уже на поверхности Красной Планеты, помещение обитаемой космической базы, построенное из материала на основе марсианского грунта, будет под надежной защитой, если толщина слоя составит не менее 9 сантиметров.Одним из преимуществ данного подхода является то, что для создания достаточно эффективной защиты от космической радиации с Земли в космос не нужно будет поднимать никаких громоздких конструкций. Необходимо лишь будет иметь небольшое количество грибка Cladosporium sphaerospermum и некоторое количество питательных веществ для него, для того, чтобы быстро вырастить любое необходимое количество, достаточное для создания защиты любых строений или мобильных аппаратов.