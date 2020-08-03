Астрономы обнаружили таинственный сигнал "сердцебиения" в гамма-диапазоне, исходящий из космического газового облака

Ученые-астрономы зарегистрировали таинственный периодический сигнал в гамма-диапазоне, напоминающий сердцебиение, исходящий из газового облака, расположенного в направлении созвездия Орла (Aquila). Ритм этого "сердцебиения" зависит от фазы движения и колебаний находящейся неподалеку черной дыры, и такая синхронизация указывает на таинственную взаимосвязь между двумя объектами, черной дырой и газовым облаком.
Несмотря на существующую взаимосвязь, вышеупомянутые объекты находятся на значительном удалении друг от друга, которое составляет порядка 100 световых лет. Пока ученые понятия не имеют, как и за счет каких процессов черная дыра может оказывать влияние на излучение из газового облака, но они стараются это выяснить, используя данные, накопленные за десятилетие наблюдений космического гамма-телескопа Fermi. И, согласно выдвинутой ими теории, виновником всему этому является так называемый микро-квазар
, во многом подобный известному микро-квазару V404 Cygni
.
Официальное название системы, о которой сейчас идет речь, - SS 433, она находится на удалении 15 тысяч световых лет от нас и располагается в нашей галактике, галактике Млечного Пути. В состав системы SS 433 входит гигантская звезда, масса которой превышает массу Солнца приблизительно в 30 раз, и черная дыра, масса которой равна 10-20 солнечных масс. Эти два объекта вращаются вокруг друг друга по орбите с периодом в 13 суток, а черная дыра, при этом, непрерывно "высасывает" материю из гигантской звезды.
Материя, "похищенная" у звезды, накапливается в виде аккреционного диска, прежде чем кануть в небытие через горизонт событий черной дыры. Однако, части этой материи удается избежать поглощения черной дырой, она, эта материя, извергается на огромной скорости в виде двух джетов (потоков), бьющих вверх и вниз перпендикулярно плоскости вращающегося аккреционного диска.
Высокоскоростные и высокоэнергетичские частицы и невероятно сильные магнитные поля в этих джетах создают мощные потоки излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах. Уровень этого излучения не постоянен, период его пиковой интенсивности составляет 162 суток и зависит от взаимного расположения звезды и микро-квазара.
Джеты черной дыры системы SS 433 получили названия Fermi J1913+0515, и очень интересным является тот факт, что их направление не зависит от положения микро-квазара и других факторов. А существование взаимосвязи между микро-квазаром и излучающим газовым облаком является удивительным и неожиданным явлением, определить природу которого помогут лишь результаты дальнейших наблюдений за пространством в районе системы SS 433.