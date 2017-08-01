 |  | Сегодня, 06:39 | Космос и Авиация

Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся "космическими медузами"

Галактика-медуза


Группа ученых-астрономов из Италии и некоторых других стран занимается сейчас изучением процессов, в результате которых из недр галактик разного типа "изгоняются" потоки межзвездного газа. И не так давно при помощи инструмента MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), который установлен на телескопе Very Large Telescope (VLT) в обсерватории Паранал в Чили, им удалось узнать нечто интересное о так называемых галактиках-медузах. Такие галактики получили свое название из-за длинных "щупалец" материи, простирающиеся на десятки тысяч световых лет за пределы галактического диска.

"Щупальца" галактик-медуз, которые обычно находятся в достаточно плотных галактических скоплениях, формируются в результате процесса, аналогичного созданию давления при помощи поршня. Гравитация скопления притягивает галактику и последняя, двигаясь на большой скорости, входит внутрь скопления и газ внутри скопления действует, словно поршень, создавая давление, которое "выдувает" из ее галактического диска длинные хвосты материи. При этом, интенсивное перемешивание космического газа в ходе таких процессов является причиной взрывного всплеска процессов формирования новых звезд.

Но самым интересным является то, что в центре шести из семи исследованных галактик-медуз астрономами были обнаружены сверхмассивные черные дыры, которые интенсивно питались окружающим газом и материей. Такое соотношение количества активных черных дыр к количеству галактик необычайно высоко, в случае с обычными галактиками активную сверхмассивную черную дыру содержит максимум каждая десятая галактика.

"Обнаруженная нами связь между активными сверхмассивными черными дырами и процессами внутри галактик-медуз не рассматривалась ранее ни в одной из существующих теорий" - рассказывает Бьянка Погджанти (Bianca Poggianti), ведущая ученый-астроном, - "Мы считаем, что интенсивное "питание" черной дыре обеспечивает часть газа, которая под влиянием повышенного давления устремилась не наружу из галактического диска, а в сторону его центра".

Сделанное итальянскими астрономами открытие содержит в себе частичный ответ на давнишний вопрос: Почему только небольшая часть из сверхмассивных черных дыр, располагающихся в центрах огромных галактики, является активной? Ведь сверхмассивные черные дыры присутствуют практически в каждой существующей галактике, и только лишь немногие из них активно поглощают материю и ярко освещают окружающее их космическое пространство.

И в заключение следует отметить, что данное открытие было сделано астрономами в рамках обширной программы по изучению галактик-медуз, которая находится в стадии реализации прямо сейчас. И в рамках этой программы будет исследовано достаточно большое количество подобных галактик, что позволит ученым сделать еще несколько важных и интересных открытий.




Ключевые слова:
Телескоп, VLT, MUSE, Галактика, Медуза, Скорость, Газ, Давление, Черная, Дыра

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Астрономы обнаружили необычную галактику в форме медузы с щупальцами, "раз ...
  • Астрономы обнаружили место, где бушует космический ураган, "дующий" со ск ...
  • Что же появилось первым - курица или яйцо, галактики или черные дыры?
  • Что было раньше? Курица или яйцо, черные дыры или галактики?
  • Открыт новый тип черных дыр.



    •
     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 12:46
    #1 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 22
    как понять, неактивная черная дыра?не поглощает материю по тому что в зоне досегаемости ничего нету?
        
    Сегодня, 17:13
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3766
    Цитата: gen_sec
    не поглощает материю

    Именно, она все что могла уже "сожрала". А коли не поглощает - вокруг нее нет квазара, который светится и излучает в других диапазонах


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009