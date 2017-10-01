Астрономы обнаружили несколько необычных веретенообразных галактик

Когда большинство людей слышит слово "галактика", они тут же представляют себе величественные спиралевидные галактики, огромные плоские "диски" которых состоят из миллиардов звезд, медленно вращающихся вокруг центра. Однако, на самом деле в космосе встречаются галактики разных типов, и одним из самых редких видов галактик являются галактики, имеющие форму веретена, которые вращаются вдоль их длинной оси. Не так давно ученые из Института астрономии Макса Планка, Германия, использовали данные, собранные в ходе обзора CALIFA, и обнаружили еще несколько веретенообразных галактик. Новые данные позволили ученым разработать модель формирования таких галактик, которые появляются на свет в результате очень редкого вида процесса слияния двух спиральных галактик.В своих исследованиях немецкие астрономы изучили структуру более 600 галактик, среди которых было обнаружено всего восемь вращающихся веретенообразных галактик. Данные исследования практически удвоили количество известных ученым таких галактик (с 12 до 20). И это говорит о том, что такие космические "веретена" менее редки, чем считалось ранее.Учитывая высокое качество новых данных, астрономам не составило труда выяснить все тонкости того, как образуются и растут такие галактики. Обычно галактики наращивают свои размеры и массу, поглощая меньшие или сливаясь с другими галактиками схожих размеров. Именно в результате таких процессов Млечный Путь принял тот величественный вид, в котором мы можем видеть его сегодня. Но для формирования космического "веретена" две большие спиральные галактики должны столкнуться строго под прямым углом, так, как показано на приведенном ниже видеоролике.Под влиянием гравитационных сил одна из галактик формирует удлиненную сигарообразную центральную часть будущей галактики-веретена. А звезды второй галактики "оборачиваются" словно одеяло вокруг центральной части и начинают вращаться вокруг оси.В настоящее время группа немецких астрономов и астрономов из других стран пытаются найти подтверждения теории формирования веретенообразных галактик путем поиска случаев упомянутого выше редкого процесса слияния спиральных галактик. Но это не такое уж и простое дело, и для этого ученых приходится использовать только самые современные астрономические инструменты, такие, как MUSE, (Multi Unit Spectral Explorer), установленный на телескопе Very Large Telescope обсерватории Паранал в Чили.