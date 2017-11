Первые реальные испытания глобальной системы обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов завершились успехом

Международная организация, возглавляемая НАСА, произвела первые реальные испытания глобальной системы обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов International Asteroid Warning Network (IAWN). Испытания этой системы проводились на реальном астероиде 2012 TC4 , который в октябре этого года прошел на удалении 43 780 километров от Земли, и слежение за которым проводилось в рамках программы TC4 Observation Campaign при помощи телескопов, разбросанных по всему земному шару.Обычно, военные испытывают подобные системы обнаружения и слежения, запуская ложные цели и различные имитаторы. К сожалению, с системой обнаружения и отслеживания астероидов такой фокус провернуть не удастся в силу понятных причин. И единственным способом испытаний такой системы является максимальное использование всех достаточно редких случаев пролета реальных астероидов мимо Земли..В данном случае объектом отслеживания являлся маленький астероид 2012 TC4, размер которого равен 15 метрам в длину и 8 метрам в ширину. Этот астероид был впервые обнаружен телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) на Гавайях, который производил наблюдения в рамках программы NEO Observations Program, реализуемой Отделом НАСА по координации планетарной защиты (NASA Planetary Defense Coordination Office, PDCO). Хоть астероид 2012 TC4 и находился в поле зрения телескопа достаточно малое время, астрономам удалось рассчитать его траекторию, определить момент его повторного возвращения к Земле. И этот момент был использован для проверки системы IAWN.В июле 2017 года возвращающийся к Земле астероид 2012 TC4 был обнаружен телескопом Very Large Telescope Европейской Южной обсерватории, после чего наблюдения за ним начали вести и другие обсерватории, расположенные в Соединенных Штатах, Канаде, Колумбии, Германии, Израиле, Италии, Японии, Нидерландах, России и Южной Африке. Цель этих наблюдений заключалась не только в отслеживании астероида, но и в его детальном изучении и в более точном определении его траектории движения.Сотрудникам Центра исследований околоземных объектов (Center for Near-Earth Object Studies, CNEOS), который входит в состав Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL), удалось вычислить точные параметры траектории движения астероида 2012 TC4, включая даже эффекты влияния на него давления солнечного ветра. Собранные при помощи телескопов и радаров данные позволили выяснить, что астероид ни сейчас, ни в будущем не будет нести никакой угрозы для Земли.Помимо этого, астрономам удалось более точно измерить размеры астероида 2012 TC4 и определить период его вращения вокруг оси, который составляет 12 минут. К сожалению, неблагоприятные погодные условия не позволили провести точный анализ состава материала астероида, который может быть богат углеродом или металлами, что сделает его поверхность или темной или блестящей, соответственно.Поскольку сеть IAWN предназначена для планетарной защиты, в первую очередь, а не для научных исследований, важной частью проведенных испытаний была проверка оперативности обмена информацией между участниками проекта и оперативность доведения информации до соответствующих представителей исполнительной власти в случае возникновения чрезвычайной ситуации."Испытания сети IAWN показали, что мы уже достаточно хорошо подготовлены к чрезвычайной ситуации, связанной с приближением потенциально опасного астероида" - рассказывает Майкл Келли (Michael Kelley), руководитель программы слежения за астероидом 2012 TC4, - "Хотя у нас еще не имеется средств для воздействия непосредственно на астероид, владение информацией о месте и времени падения, в случае чего, позволит предпринять все возможные меры и минимизировать нанесенный ущерб".