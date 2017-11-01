 |  | Сегодня, 07:03 | Космос и Авиация

Китай планирует в 2020 году произвести первый запуск собственного "космического самолета" многоразового использования

Космический самолет


Согласно информации от Чена Хонгбо (Chen Hongbo), сотрудника китайской Космической научно-технической корпорации (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASIC), Китай в 2020 году планирует произвести первый запуск "космического самолета" многоразового использования. Этот космический аппарат будет стартовать с Земли не как традиционная ракета, а как обычный самолет. Доставив людей или полезный груз на околоземную орбиту, аппарат будет способен вернуться назад и совершить посадку на полосу аэродрома или специально построенного космодрома.

Чен Хонгбо также заявил, что использование такого космического корабля, который будет постоянно поддерживаться в должном техническом состоянии, позволит сократить стоимость одного запуска и увеличить их частоту, что, в свою очередь, позволит Китаю отправлять в космос большее количество людей и грузов.

Космический самолет #2


"В настоящее время в Китае разрабатывается ряд проектов, связанных с космическими кораблями многоразового использования. Есть проекты "космических самолетов", а есть проекты ракет, способных взлетать и садиться вертикально, как ракеты компании SpaceX. И самым главным является то, что последний проект уже прошел испытания двигателей и других ключевых компонентов, что позволяет надеяться на его успешное завершение" - рассказывает Луи Шикуэн (Liu Shiquan), вице-директор корпорации CASIC.

А сейчас специалисты компании CASIC занимаются разработкой многоуровневой информационной сети, основанной на высотных беспилотных летательных аппаратах, летающих за счет солнечной энергии, сверхвысотных аэростатов и спутников, расположенный на низкой околоземной орбите. Ожидается, что эта сеть будет запущена к 2020 году, и она будет использоваться, помимо всего прочего, для обеспечения информационной поддержки запусков в космос и людей, находящихся на околоземной орбите.




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Китай, Корпорация, CASIC, Космический, Самолет, Запуск, Корабль, Многоразовое, Использование

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:53
    #1 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 284
    Не перестают удивлять эти чайники... Отказавшись от доктрины в аероксомической области "целовек на целовек, целовек на целовек...", они вона каааак продвинулись, да и вааще во всех областях... Нострадамус Нострадамусом, а сказка быль да в ней намёк, добрым молодцам урок: "Оптимист изучает аглицкую мову, а реалист мандарин и афтамат Калашникоффа...."
        

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