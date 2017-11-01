Космический телескоп Hubble зафиксировал световое "эхо" взрыва сверхновой звезды

21 января 2014 года ученые астрономы обнаружили сверхновую звезду SN 2014J, расположенную в верхней правой части галактики M82, в месте, которое помечено крестиком на приведенном выше снимке. И за последующее время при помощи космического телескопа Hubble был сделан ряд снимков этой области пространства, последовательность которых позволяет увидеть процесс распространения сферы порожденного взрывом света и его отражения от огромных облаков космической пыли и газа, находящихся в межзвездном пространстве.Серия маленьких снимков, наложенных на снимок галактики M82, демонстрирует нам расширяющуюся сферу света и отраженный свет, называемый "световым эхом". Первый из снимков был сделан спустя 10 месяцев после момента взрыва сверхновой, а последний - через два года (с 6 ноября 2014 до 12 октября 2016). Свет от взрыва отражается в произвольных направлениях от гигантского облака, размер которого составляет от 300 до 1600 световых лет, что позволило астрономам зафиксировать этот процесс при помощи телескопа.Сверхновая SN 2014J относится к классу сверхновых Ia и этот взрыв является самым близким к Земле взрывом сверхновой такого класса, зафиксированным в течение последних четырех десятков лет. Обычно взрывы Ia происходят в двойных, бинарных звездных системах, состоящих из маленькой звезды, белого карлика, и второй более массивной звезды. Причиной взрыва является белый карлик, который взрывается под воздействием притока большого количества материи от его компаньона.Изображение галактики M82 демонстрирует нам ярко-синий галактический диск, паутину мелких газопылевых облаков и пылающие перья водорода, вырывающиеся в окружающее пространство из центральной части. Постоянные столкновения с более крупной соседней спиральной галактикой M81 постоянно сжимают облака газа внутри галактики M82, что приводит к резким скачкам интенсивности процессов образования новых звезд. Некоторые из молодых звезд живут лишь короткое время и "умирают" в катастрофических взрывах сверхновых, подобных сверхновой SN 2014J.Галактика M82 расположена на удалении 11.4 миллионов световых лет от Земли. Ее можно увидеть весной в небе северного полушария в направлении созвездия Большой Медведицы. А из-за характерной формы и ее расположения относительно Земли, галактику M82 называют "галактикой-сигарой".Общий снимок галактики M82 был сделан в 2006 году при помощи камеры Advanced Camera for Surveys космического телескопа Hubble. А небольшие изображения-вставки также были сделаны при помощи камеры Advanced Camera for Surveys, только в период времени, который был указан во втором абзаце.