Обнаружена подобная Земле экзопланета, которая через время может стать самой близкой к нам планетой
Международная группа ученых-астрономов обнаружила, что температура и прочие условия на поверхности планеты, сопоставимой по размерам с Землей, делают ее пригодной для зарождения и существования жизни. Эта планета, Ross 128 b расположена сейчас на удалении 11 световых лет от Земли, но через некоторое время она станет самой близкой к нам планетой из-за того, что система Ross 128 сближается с Солнечной системой с достаточно высокой скоростью. Напомним нашим, что самой близкой к Земле планетой на сегодняшний день считается Proxima b из системы Проксимы Центавра, которая была обнаружена в 2016 году.
Планета Ross 128 b была открыта астрономами из Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) благодаря инструменту под названием High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS), установленного на 3.6-метровом оптическом и инфракрасном телескопе обсерватории La Silla Observatory в Чили. Этот инструмент не может наблюдать непосредственно за экзопланетами, он регистрирует незначительные колебания центральной звезды исследуемой системы, причиной которых является гравитационное влияние вращающейся вокруг звезды планеты.
Получаемые при помощи инструмента HARPS данные позволяют ученым вычислить и оценить определенные особенности и параметры экзопланеты, такие, как масса, период обращения и расстояние между планетой и звездой. Экзопланеты-кандидаты, обнаруживаемые при помощи инструмента HARPS, должны подтверждаться и изучаться дополнительно при помощи других астрономических инструментов и обсерваторий. Именно с этой целью сейчас ведется строительство нового телескопа Extremely Large Telescope, который должен "увидеть первый свет" в 2024 году.
Вернемся к планете Ross 128 b. Согласно данным, собранным инструментом HARPS, эта планета вращается вокруг звезды Ross 128 на расстоянии в одну двадцатую часть от расстояния между Землей и Солнцем. Несмотря на столь малое расстояние, на поверхность планеты падает энергия, в количестве 1.38 от количества солнечной энергии, падающей на Землю. Такое количество энергии обуславливает то, что температура на поверхности планеты Ross 128 b должна находиться в пределах от -60 до +20 градусов Цельсия. Такое несоответствие между расстоянием и количеством энергии обусловлено тем, что звезда Ross 128 является красным карликом, который намного меньше и холоднее нашего Солнца.
Как уже упоминалось выше, система Ross 128 сближается с Солнечной системой с достаточно высокой скоростью. И приблизительно через 79 тысяч лет планета Ross 128 b станет самой близкой к нам экзопланетой, сместив с этого пьедестала планету Proxima b. Более того, звезда Ross 128 имеет весьма спокойный характер и не "обливает" планету Ross 128 b потоками радиации и жесткого ультрафиолетового излучения, как это делает Проксима Центавра с планетой Proxima b. Это, и целый ряд других признаков, делают планету Ross 128 b весьма многообещающим кандидатом для поисков там следов жизни.
В будущем астрономы планирую провести программу обширных исследований планет с сопоставимыми с Землей размерами, вращающихся вокруг красных карликовых звезд. При помощи инструментов следующего поколения и ультрасовременных обсерваторий будут производиться поиски следов существования биологической жизни в атмосферах этих планет. И, несомненно, планета Ross 128 b станет одним из первых объектов исследований в силу ее схожести с Землей по многим параметрам.